Meta a utilisé la capture de mouvement pour les jambes d’avatar lors de l’événement Connect, selon un rapport

Meta a montré ses avatars de nouvelle génération avec des jambes à son Méta connexion événement, mais selon un rapport de UploadVRles jambes montrées lors de l’événement ont été pré-animées avant l’événement à l’aide de la technologie de capture de mouvement.

“Pour permettre cet aperçu de ce qui est à venir, le segment présentait des animations créées à partir de la capture de mouvement”, a déclaré Meta à UploadVR.

“Les jambes sont dures”, a déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, lors de l’événement. “On va apporter des jambes à Horizon [Worlds] d’abord, et nous allons continuer à les amener à plus d’expériences au fil du temps à mesure que nous améliorons notre pile technologique.” Les avatars actuels de l’entreprise apparaissent comme des torses flottants avec des têtes, des bras et des mains.

Meta n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNET.

En plus des jambes, a déclaré Meta, les avatars montreront également un plus large éventail d’expressions faciales et de réactions pour mieux transmettre ce que les gens ressentent. Les gens pourront également choisir plus de types de corps et de tons de peau pour leurs avatars afin de mieux représenter qui ils sont.

Meta a également annoncé une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’utiliser votre avatar dans les réunions Zoom. Une fois lancé, si vous ne souhaitez pas être filmé mais que vous souhaitez tout de même apparaître à l’écran, votre avatar pourra prendre votre place.

Ces fonctionnalités devraient arriver en 2023.

Facebook s’est rebaptisé Meta en 2021 pour marquer son ambition d’être l’un des moteurs de métaverse adoption.

“Dans notre ADN, nous sommes une entreprise qui construit une technologie pour connecter les gens, et le métaverse est la prochaine frontière”, a déclaré Zuckerberg à l’époque.

Zuckerberg envisage le métaverse comme un monde virtuel 3D dans lequel vous pourriez entrer tout en portant un casque ou lunettes AR — comme celui de Meta Casque de réalité virtuelle Quest 2.

Rectificatif, 12 octobre: Une version précédente de cette histoire a nommé la fonctionnalité qui permettra aux avatars Meta d’apparaître dans les appels Zoom. Cette fonctionnalité n’a pas encore été nommée.