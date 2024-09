Meta a une opportunité majeure de remporter la course au matériel d’IA

Les objets connectés dotés d’IA ont connu une année difficile.

Il y a quelques mois à peine, le monde de la technologie était convaincu que le matériel d’intelligence artificielle pourrait être la prochaine grande nouveauté. C’était une vision enivrante, renforcée par des démonstrations futuristes et un matériel élégant. Au centre du buzz se trouvaient le Humane AI Pin et le Rabbit R1. Tous deux promettaient un avenir grandiose. Aucun des deux n’a tenu ses promesses.

C’est une vieille histoire dans le monde des gadgets. Les lunettes intelligentes et les casques de réalité augmentée ont connu un cycle de battage médiatique similaire il y a dix ans. Les Google Glass ont promis un avenir où la réalité serait recouverte d’informations utiles. Depuis, Magic Leap, Focals By North, HoloLens de Microsoft, Vision Pro d’Apple et, plus récemment, les nouvelles Snapchat Spectacles ont essayé de maintenir cette vision en vie, mais sans véritable succès commercial.

Ainsi, tout bien considéré, il est un peu ironique que la meilleure chance d’obtenir un appareil portable d’IA fonctionnel soit une paire de lunettes intelligentes, plus précisément les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta.

L’intelligence artificielle n’est qu’une des fonctionnalités des lunettes intelligentes Ray-Ban Meta. Et cela s’est avéré être un atout majeur.

Le plus drôle avec les lunettes connectées Meta, c’est que personne ne s’attendait à ce qu’elles rencontrent un tel succès. En partie parce que la première itération, les Ray-Ban Stories, a été un échec catégorique. En partie parce qu’il ne s’agissait pas de lunettes connectées proposant de nouvelles idées. Bose avait déjà fait élégant Les lunettes de soleil audio ont ensuite été mises en pause. Snap Spectacles avait déjà essayé d’enregistrer de courtes vidéos pour les réseaux sociaux, et cela n’était clairement pas suffisant non plus. Sur le papier, il n’y avait aucune raison impérieuse pour que les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta trouvent un écho auprès des gens.

Et pourtant, ils avoir a réussi là où d’autres wearables et lunettes intelligentes à IA ont échoué. Notamment, au-delà même des attentes de Meta.

Cela revient en grande partie au fait que Meta a finalement trouvé le style et exécution. Les lunettes Meta sont disponibles dans une multitude de styles et de couleurs différents par rapport aux Stories. Vous êtes presque assuré de trouver quelque chose qui vous va bien. À cet égard, Meta était suffisamment avisé pour comprendre que la personne moyenne n’a pas veulent avoir l’air de sortir tout droit d’un film de science-fiction. Ils veulent avoir l’air cool en aujourd’hui normes.

À 299 $, ils sont chers mais abordables par rapport à un Vision Pro à 3 500 $ ou à un Humane Pin à 699 $. La qualité audio est bonne. La qualité des appels est étonnamment Excellent grâce à un micro bien placé sur le pont nasal. Contrairement aux Stories ou aux Spectacles de Snap, la qualité des vidéos et des photos est suffisamment bonne pour pouvoir les publier sur Instagram sans se sentir gêné, surtout à l’ère des créateurs de contenu, où les Instagram Reels et TikToks de style POV font des chiffres.

L’IA de Meta est parfois capricieuse et peu élégante, mais elle fonctionne sur l’appareil de manière naturelle. Capture d’écran de Victoria Song / The Verge

C’est un appareil qui peut facilement s’intégrer dans la vie des gens maintenantIl n’y a pas de mise à jour logicielle à attendre. Ce n’est pas une solution qui cherche un problème à résoudre. Et c’est précisément pour cela, plus que toute autre chose, que les Ray-Ban ont une chance de réussir à comprendre l’IA.

C’est parce que l’IA est déjà intégrée à l’appareil : ce n’est qu’une fonctionnalité, pas tout. Vous pouvez l’utiliser pour identifier les objets que vous croisez ou pour en savoir plus sur un point de repère. Vous pouvez demander à Meta AI d’écrire des légendes douteuses pour votre publication Instagram ou de traduire un menu. Vous pouvez appeler un ami par vidéo et il pourra voir ce que vous voyez. Tous ces cas d’utilisation sont logiques pour l’appareil et la façon dont vous l’utiliseriez.

En pratique, ces fonctionnalités sont un peu bancales et peu élégantes. Meta AI n’a pas encore écrit pour moi bien Légende Instagram et souvent, il ne m’entend pas bien dans les environnements bruyants. Mais contrairement au Rabbit R1, il fonctionne. Contrairement à Humane, il ne surchauffe pas et il n’y a pas de latence car il utilise votre téléphone pour le traitement. Fait crucial, contrairement à l’un ou l’autre de ces appareils, si l’IA fait caca, elle peut toujours faire d’autres choses très bien.

Ils ont l’air cool et normaux.

Pour l’instant, c’est suffisant. À l’avenir, la pression sera forte. Meta mise sur le fait que si les gens peuvent adopter des lunettes intelligentes plus simples, ils seront plus à l’aise avec les ordinateurs faciaux lorsque l’IA – et éventuellement la RA – seront prêtes à être utilisées.

Ils ont prouvé la première partie de l’équation. Mais pour que la seconde soit vraie, l’IA ne peut pas être correcte ou utilisable. Elle doit être véritablement bienIl doit passer de « Oh, c’est plutôt pratique quand ça marche » à « Je porte des lunettes intelligentes toute la journée parce que ma vie est donc « C’est beaucoup plus facile avec eux que sans. » À l’heure actuelle, de nombreuses fonctionnalités d’IA des lunettes Meta sont intéressantes mais constituent essentiellement des tours de fête.

C’est un défi de taille, mais de tous ceux qui existent actuellement, Meta semble être le mieux placé pour réussir. Le style et la portabilité ne sont pas un problème. L’entreprise vient de signer un accord avec EssilorLuxxotica pour prolonger son partenariat dans le domaine des lunettes intelligentes au-delà de 2030. Maintenant qu’elle dispose d’un plan général pour le matériel, des améliorations itératives comme une meilleure batterie et des ajustements plus légers sont réalisables. Il ne reste plus qu’à voir si Meta peut tenir le coup sur le reste.