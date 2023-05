Meta a une équipe qui travaille pour bloquer les nouvelles sur Facebook et Instagram des utilisateurs canadiens

Le géant de la technologie Meta a appris des erreurs qu’il a commises en bloquant les informations en ligne de Facebook en Australie, lorsqu’il a accidentellement limité l’accès aux pages des services d’urgence, a déclaré lundi un représentant de l’entreprise.

Rachel Curran, responsable des politiques publiques pour Meta Canada, a déclaré que la société avait mis sur pied une équipe de blocage de contenu qui se prépare à mettre fin à la disponibilité des nouvelles sur ses plateformes de médias sociaux Facebook et Instagram si le projet de loi sur les nouvelles en ligne du gouvernement libéral est adopté.

Curran a déclaré au comité du patrimoine de la Chambre des communes que la société supprimerait les informations de manière prudente, responsable et transparente.

« Nous avons absolument l’intention de ne pas commettre les mêmes erreurs au Canada que nous avons commises en Australie », a déclaré Curran lundi.

En 2021, Facebook a temporairement empêché les Australiens de partager des reportages en réponse à un projet de loi gouvernemental qui demandait à Google et Facebook de contribuer au journalisme.

Les agences de presse australiennes ne pouvaient pas publier d’articles et les personnes qui essayaient de partager des articles d’actualité existants recevaient des notifications indiquant qu’elles n’étaient pas autorisées à le faire. Il a également bloqué certaines communications gouvernementales, notamment des messages sur les services d’urgence et certaines pages commerciales.

« Certaines des choses qui ont été délimitées par erreur en Australie, nous travaillons très dur pour nous assurer de ne pas le faire cette fois », a déclaré Curran, qui était directeur des politiques de l’ancien Premier ministre Stephen Harper.

Elle a déclaré que l’équipe s’efforçait de répondre à la définition des actualités et de ne pas appliquer de blocages potentiels aux pages du gouvernement, aux services d’urgence ou aux organisations communautaires.

S’il est adopté, le projet de loi C-18 obligerait les géants de la technologie à payer les entreprises médiatiques canadiennes pour créer des liens vers ou autrement réorienter leur contenu en ligne.

Le projet de loi est actuellement à l’étape de l’étude en commission au Sénat.

Rachel Curran, responsable des politiques publiques pour Meta Canada, a déclaré que le projet de loi sur les nouvelles en ligne oblige son entreprise à indemniser les organes de presse pour un produit qui n’est pas rentable. (Radio-Canada)

Meta a déclaré précédemment que la législation pourrait amener l’entreprise à cesser de créer des liens vers des nouvelles au Canada.

La société affirme que moins de trois pour cent de ce que les gens voient dans leurs flux Facebook sont des publications avec des liens vers des articles de presse et que beaucoup de ses utilisateurs pensent que c’est déjà « trop » de nouvelles.

Le gouvernement libéral a accusé Meta d’intimider les Canadiens pour qu’ils exercent des représailles sur la réglementation.

Lors de la réunion du comité, la députée libérale Lisa Hepfner a déclaré que si le journalisme est bloqué sur Instagram et Facebook, les gens seront obligés de rechercher des informations ailleurs et cela pourrait entraîner une augmentation de la désinformation et de la désinformation.

Mais le géant de la technologie a déclaré que c’était une décision commerciale.

« Nous pensons que les informations ont une réelle valeur sociale. Le problème est qu’elles n’ont pas beaucoup de valeur économique pour Meta. C’est le véritable problème de cette législation », a déclaré Curran.

« Donc, si on nous demande d’indemniser les éditeurs de nouvelles pour du matériel qui n’a aucune valeur économique pour nous. C’est là que se situe le problème. »

Meta finance un nombre limité de bourses qui soutiennent les journalistes émergents à La Presse canadienne.