Meta a dit de rétablir les publications de vidéos musicales de forage supprimées à la demande de la police du Met

Le conseil de surveillance de Meta a annulé la décision d’Instagram de supprimer un clip de musique de forage qui avait été initialement retiré à la demande de la police métropolitaine.

Le Conseil de surveillance, qui est en mesure de prendre des décisions contraignantes sur les cas de modération de contenu sur Facebook et Instagram, a déclaré que l’affaire soulevait des inquiétudes quant aux relations de Meta avec les forces de l’ordre du monde entier.

L’affaire concernait un certain nombre de messages contenant des extraits du clip vidéo du morceau “Secrets Not Safe” de Chinx (OS), dont Meta a déclaré que le Met avait demandé la suppression, craignant qu’il ne conduise à des “violences de représailles” en relation aux gangs de Londres.

Mais le Conseil a déclaré que la suppression de ces publications était une erreur, estimant que les publications n’enfreignaient pas les directives de la communauté Instagram et que Meta n’avait pas suffisamment de preuves pour justifier la suppression du contenu.

Dans sa décision, le conseil d’administration a déclaré qu’il avait constaté qu’il y avait un manque de transparence et de garanties adéquates autour de la relation de Meta avec les forces de l’ordre et comment cela crée le potentiel pour l’entreprise d’exacerber les pratiques abusives ou discriminatoires.

Le Conseil a déclaré qu’il avait constaté que toutes les demandes du Met aux entreprises de médias sociaux et de streaming de juin 2021 à mai 2021 pour examiner le contenu musical impliquaient de la musique de forage, qui est particulièrement populaire parmi les jeunes Noirs britanniques.





Il est donc essentiel que Meta évalue ces demandes de manière indépendante, en particulier lorsqu’elles concernent l’expression artistique d’individus appartenant à des groupes minoritaires ou marginalisés pour lesquels le risque de préjugé culturel à l’encontre de leur contenu est élevé. Le Conseil de surveillance

Il a déclaré que cette concentration intensive sur un genre musical soulevait des inquiétudes quant à la sur-surveillance potentielle de certaines communautés.

La décision a également déclaré que les systèmes de décision de contenu actuels de Meta n’incluent pas suffisamment d’accès aux recours, notant que toutes les demandes de suppression de contenu des forces de l’ordre sont automatiquement classées comme “à l’escalade”, un niveau qui ne permet pas actuellement aux utilisateurs de faire appel au Conseil de surveillance.

Il a appelé Meta à créer un nouveau système mondial pour recevoir les demandes de suppression de contenu des acteurs étatiques, notamment en rendant le processus plus public et transparent, et un système qui nécessite davantage de preuves sur la manière dont une politique en ligne a été violée.

“Bien que les forces de l’ordre puissent parfois fournir un contexte et une expertise, tous les éléments de contenu que les forces de l’ordre préféreraient voir supprimés ne devraient pas l’être”, a déclaré le Conseil.

“Il est donc essentiel que Meta évalue ces demandes de manière indépendante, en particulier lorsqu’elles concernent l’expression artistique d’individus appartenant à des groupes minoritaires ou marginalisés pour lesquels le risque de préjugé culturel contre leur contenu est aigu.”

Dans le cadre de son enquête, la Commission a déposé un certain nombre de demandes d’accès à l’information auprès du Met, constatant que le service de police avait déposé 286 demandes d’examen ou de suppression de contenu musical, dont 255 ont entraîné la suppression de contenu.

Thomas Hughes, directeur de l’administration du Conseil de surveillance, a déclaré : « La décision du Conseil confirme les droits de libre expression des utilisateurs sur les plateformes de Meta et recommande à Meta d’apporter une plus grande diligence et transparence dans la manière dont il répond aux demandes de modération de contenu des entités gouvernementales.

« Il est important que Meta évalue objectivement les demandes de suppression de contenu des acteurs étatiques.

« Cela signifie s’assurer que les rapports sont accompagnés d’informations suffisantes sur la façon dont une politique particulière a été violée. Nous restons très concentrés sur une meilleure compréhension de la manière dont les gouvernements utilisent les plateformes de Meta et surveillerons de près et rendrons compte de la mise en œuvre par Meta de nos recommandations dans ce domaine.

En réponse, un porte-parole de Meta a déclaré: “Nous ne supprimons pas le contenu simplement parce que les forces de l’ordre le demandent – nous prenons des mesures s’il s’avère que le contenu enfreint nos politiques ou la législation locale.

“Dans le cadre de notre processus d’examen rigoureux, nous évaluons si une demande est conforme aux normes internationalement reconnues en matière de droits de l’homme, y compris la régularité de la procédure, la vie privée, la liberté d’expression et l’état de droit.”