Meta a brûlé 15 milliards de dollars en essayant de construire le métaverse – et personne ne dit où est allé l’argent

Meta a investi plus de 15 milliards de dollars dans son projet de métaverse depuis le début de l’année dernière.

Les détails précis de la destination de cet argent restent flous.

Certains experts ont exprimé leur déception face aux mises à jour fournies par Meta plus tôt cette semaine et pensaient que la technologie serait plus avancée.

Meta a dépensé plus de 15 milliards de dollars dans son entreprise de métaverse Reality Labs depuis le début de l’année dernière, mais jusqu’à présent, la société n’a pas partagé sur l’argent précisément dépensé.

Certains experts s’inquiètent du fait que l’entreprise dépense beaucoup d’argent après le mal.

“Le problème est qu’ils dépensent l’argent, mais la transparence avec les investisseurs a été un désastre”, a déclaré Dan Ives, analyste technologique chez Wedbush Securities.

“Cela continue d’être un pari risqué pour Zuckerberg et l’équipe car, pour l’instant, ils parient de l’argent sur l’avenir alors qu’ils continuent d’avoir des vents contraires massifs sur leur activité principale”, a-t-il ajouté.

Lorsque Meta a commencé à divulguer des informations financières sur Reality Labs l’année dernière, la société a révélé qu’elle avait investi plus de 10 milliards de dollars dans l’entreprise, sans fin pour les pertes en vue. Jusqu’à présent, la société a signalé une perte de plus de 5 milliards de dollars pour les six premiers mois de 2022, certains analystes prédisant que les pertes totales pour cette année éclipseront l’année dernière.

Meta a refusé de commenter cette histoire, mais un porte-parole de la société a déclaré que Meta ne détaille pas les détails financiers de son segment Reality Labs.

Ives a déclaré que le montant d’argent que Meta a dépensé jusqu’à présent pour son entreprise de métaverse est préoccupant, surtout compte tenu de la mises à jour fournies cette semaine, y compris un nouveau casque à 1 500 $ et une version d’avatars avec des jambes, qu’il a qualifiée de “décevante”.

Mark Zgutowicz, analyste chez Benchmark, a déclaré, bien qu’il n’en soit pas sûr, qu’il estime qu’au moins 60 % des pertes de Reality Labs sont dues aux énormes coûts de recherche et développement qui entrent dans la construction d’un monde entièrement nouveau.

“Il n’y a pas de véritable métaverse, du moins d’un point de vue évolutif, jusqu’à ce que nous puissions tous porter des lunettes qui ne nous font pas ressembler à un extraterrestre ou quelque chose comme ça”, a-t-il déclaré.

Zgutowicz a cependant souligné que Meta avait des raisons légitimes d’essayer de tout construire lui-même.

“Il leur est difficile de sortir et d’acquérir d’autres éditeurs de logiciels uniques, car ils sont tellement liés par des contraintes réglementaires qu’ils doivent rester chez eux et construire quelque chose de manière organique”, a-t-il déclaré.

“Là où la transparence pourrait être meilleure, c’est comment et quand ils s’attendent à obtenir un retour sur ces dépenses”, a ajouté Zgutowicz.

Certes, Meta n’est pas la seule entreprise à avoir refusé de détailler certaines pertes, ce qui est une pratique courante dans Corporate America.

Ivan Feinseth, analyste technologique chez Tigress Financial Partners, a déclaré qu’il croyait en la vision à long terme de Mark Zuckerberg et en la promesse du métaverse.

“Quand Facebook a acheté Instagram pour la première fois, les gens se sont moqués de lui et ont dit qu’il était fou. Ils ont dit : “ce type va juste jeter tout cet argent”, et Instagram s’est avéré être l’une des meilleures acquisitions de tous les temps. [just] pour Facebook – jamais, dans le monde des acquisitions », a-t-il déclaré.