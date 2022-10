Meta a annulé les offres d’emploi quelques semaines seulement avant que les ingénieurs internationaux ne prévoient de déménager à Londres, selon les travailleurs

Un groupe d’ingénieurs internationaux a perdu une opportunité « qui a changé sa vie » de travailler chez Meta à peine 3 semaines avant leur date de début.

Certains avaient déjà abandonné leur emploi et leur appartement pour déménager à Londres pour le rôle.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a récemment déclaré que l’entreprise réduirait la croissance des effectifs et réduirait les budgets.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Un technicien nord-africain avait emballé ses affaires et était prêt à déménager à Londres pour une “opportunité qui changerait sa vie” chez Meta lorsqu’il a reçu un appel qui a brusquement arrêté ses projets.

Un recruteur Meta lui a dit que son offre d’emploi avait été annulée. Il devait commencer à travailler dans trois semaines.

“Rien ne suggérait qu’ils repensaient leur décision, donc ça a été un choc”, a-t-il déclaré à Insider. “Ils m’ont appelé un lundi et mon vol devait être vendredi.”

Il a dit qu’il faisait partie d’un groupe d’ingénieurs qui avaient été admis au programme Discover Production Engineering de Meta, que la société décrit en tant que programme de 12 mois offrant une formation en génie des systèmes et des logiciels à des personnes ayant des antécédents non traditionnels pouvant mener à un rôle à temps plein pour certains participants.

Il est l’un des deux techniciens qui ont déclaré à Insider que Meta avait annulé leurs offres pour le programme avant qu’ils n’aient prévu de déménager à Londres. Les travailleurs ont demandé à rester anonymes car ils ont signé des documents les empêchant de dénigrer Meta. Insider a vérifié leurs identités et examiné leurs lettres d’offre.

Les offres d’emploi annulées surviennent alors que le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé plus tôt cette année son intention de mettre en œuvre un gel des embauches et réduction des budgets comme il se bat avec une publicité et ralentissement des revenus. Un porte-parole de Meta a également confirmé que l’entreprise avait récemment retiré des offres de stage.

Meta a refusé de commenter la façon dont le ralentissement de l’embauche de l’entreprise affecte son programme Discover Production Engineering.

Le technicien nord-africain a décrit l’opportunité de travailler chez Meta comme un “rêve devenu réalité”. Il a dit qu’il n’avait pas encore l’expérience pour obtenir un “véritable rôle d’ingénieur logiciel”. Il pensait que le programme de Meta ouvrirait la porte à de futures opportunités.

“J’étais très excité à l’idée de déménager”, a-t-il déclaré. “Étant de [my country], il n’est pas vraiment facile d’obtenir un visa britannique. Vous devez vous rendre en Tunisie, ils ont donc été très utiles tout au long du processus.”

Il n’a pas encore quitté son emploi et possède sa maison en Libye, il n’aura donc pas à trouver un nouvel emploi ou un logement.

Mais un autre ingénieur italien vivant ailleurs en Europe n’a pas eu la même chance. “Tout était planifié, et j’ai pratiquement déraciné ma vie. J’ai quitté mon travail et j’ai quitté mon appartement”, a-t-il déclaré à Insider.

Il a dit qu’il avait refusé les offres d’emploi d’Amazon et de Skyscanner en faveur du programme Discover Production Engineering de Meta.

“Quand j’ai finalement reçu l’offre, j’étais ravi”, a-t-il déclaré.

Le recruteur qui a appelé pour annuler l’offre a attribué l’annulation aux “conditions économiques”, a déclaré l’ingénieur italien.

Il a dit qu’il était peu probable qu’il envisage une opportunité de Meta à l’avenir après la façon dont l’entreprise a géré son annulation de travail.

“J’étais intéressé à travailler chez Meta pour le prestige, la rémunération et les défis d’ingénierie intéressants, mais après avoir vu à quel point le leadership est flou et le fait qu’ils ne semblent clairement pas se soucier de leurs employés et de leurs futurs employés”, il a dit.

Le technicien nord-africain, cependant, a déclaré qu’il serait disposé à postuler à nouveau à Meta. lorsque l’entreprise lève son gel des embauches.

“Mon expérience avec eux a été – jusqu’à ce coup de téléphone – était très positif. Je n’ai aucun ressentiment envers eux”, a-t-il déclaré.