“Les jambes sont dures”, a déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, lors d’un événement, mais ils sont quand même là. Les avatars de nouvelle génération de Meta sont tous prêts à avoir des jambes et pourront se promener dans plus d’endroits virtuels, selon un rapport de CNET. L’appendice sera apporté à Horizon [Worlds] d’abord, et à mesure que la technologie progresse chez Meta, ils passeront à plus d’expériences VR. Actuellement, les avatars Meta ne sont que des torses flottants.

Non seulement les jambes, mais aussi plus d’expressions sont alignées pour les avatars Meta. Ils pourront bientôt mieux émouvoir avec leurs expressions faciales et leurs réactions refléteront mieux les sentiments des personnes derrière les avatars. De plus, dans un autre développement, les avatars Meta pourront également assister aux réunions Zoom. Non, pas à ta place. Nous souhaitons. Vous auriez encore à faire la réflexion, si cela est impliqué dans vos réunions.

Si vous ne voulez pas vous montrer, mais que vous voulez quand même vous présenter devant la caméra lors d’une réunion Zoom, l’avatar Meta apparaîtra à votre place. Toutes ces fonctionnalités devraient être lancées l’année prochaine. Les utilisateurs de Twitter, cependant, n’étaient pas du tout impressionnés par l’annonce des jambes par Meta.

Récemment, le chatbot AI de Meta a partagé des opinions intéressantes sur Mark Zuckerberg lors de discussions avec des humains. Le BlenderBot3 est le chatbot le plus avancé de Meta à ce jour et la société permet à tous les adultes aux États-Unis de tenir des conversations avec lui, selon Business Insider. Cependant, les utilisateurs de Twitter ont rapidement commencé à partager des captures d’écran de leurs discussions avec le bot, et étonnamment, il semblait avoir des opinions sur Zuckerberg qui ne sont pas très flatteuses.

Par exemple, le scientifique des données de BuzzFeed, Max Woolf, a demandé : “Que pensez-vous de Mark Zuckerberg en tant que PDG de Facebook ?” Le chatbot a répondu: «Pas de sentiments forts. C’est un bon homme d’affaires, mais ses pratiques commerciales ne sont pas toujours éthiques. C’est marrant qu’il ait tout cet argent et qu’il porte toujours les mêmes vêtements !”

