Met Police répond aux urgences liées à la santé mentale toutes les 11 minutes

La plus grande force de police britannique répond aux urgences liées à la santé mentale toutes les 11 minutes.

Le Met a reçu 91 844 appels de ce type concernant des personnes en détresse au cours de la dernière année, nous pouvons le révéler.

Le Met a reçu 91 844 appels de ce type concernant des personnes en détresse au cours de la dernière année

Et ils ont assisté à 48 040 incidents au cours desquels des personnes craignaient d’être un danger pour elles-mêmes ou pour les autres.

Un chef du syndicat de la police a averti que les flics nettoyaient le NHS.

Et un chef de police a déclaré que cela était devenu une énorme ponction sur les ressources de la police.

Les chiffres obtenus par The Sun dimanche montrent que le nombre a presque doublé en cinq ans.

Un chien de garde de la police a précédemment blâmé un «système de santé mentale en panne». Covid a empilé la pression sur les services de santé mentale du NHS, les policiers de première ligne comblant l’écart.

Et Ken Marsh, président de la Fédération de la police pour les officiers de base, a déclaré hier soir: «Les appels de santé mentale pour la police deviennent un scénario très dangereux.

« De plus en plus, mes collègues sont utilisés à la place des professionnels de la santé sur le terrain. C’est dangereux pour le patient et mes collègues car nous n’avons pas l’expertise requise, mais on s’attend à ce que nous nous en occupions comme si nous en avions. »

La gendarme en chef du Hampshire, Olivia Pinkney, responsable de la police locale du Conseil des chefs de police nationale, a ajouté: «La police reçoit des millions d’appels d’urgence chaque année et les types de crimes et d’incidents sont de plus en plus complexes.

«Ceux-ci peuvent inclure des incidents non criminels tels que des crises et des vulnérabilités importantes en matière de santé mentale, ainsi que des personnes disparues, ce qui a un impact significatif sur nos ressources disponibles.»

Elle a ajouté: “Un exercice instantané en 2019 nous a montré que 5% de tous les incidents de police sont liés à la santé mentale, ce qui signifie que la police à travers le pays assiste en moyenne à 54 incidents liés à la santé mentale par heure.”

La force de Londres a souligné: “Le Met reste déterminé à améliorer l’expérience des personnes vivant avec une mauvaise santé mentale lorsqu’elles entrent en contact avec la police.”

Selon les plans du gouvernement, les personnes souffrant de troubles mentaux ne seraient plus détenues dans des cellules de police.