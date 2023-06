Met Police lance une nouvelle enquête Partygate sur les rassemblements de Downing Street et Checkers

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

La police métropolitaine a lancé une nouvelle enquête sur des violations présumées des lois Covid à Downing Street, Chequers, à l’intérieur du parlement et au siège du parti conservateur.

L’enquête comprend plus de rassemblements auxquels Boris Johnson a assisté alors qu’il était Premier ministre, et une fête de Noël où les membres du personnel conservateurs ont été invités à « jingler et se mêler ».

Scotland Yard a annoncé lundi qu’il « évaluait les informations et les nouveaux documents » sur les événements de 2020 et 2021, peu de temps avant que le Parlement ne débatte d’un rapport sanctionnant M. Johnson pour avoir induit le Parlement en erreur sur les partis.

Lors de sa précédente enquête Partygate, 83 personnes, dont l’ancien Premier ministre et son successeur Rishi Sunak, ont reçu un total de 126 amendes.

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré: « Un certain nombre d’autres événements nous ont ensuite été référés que nous sommes en train d’évaluer. »

Les agents évaluent les documents transmis par le Cabinet Office «concernant les violations potentielles de la réglementation entre juin 2020 et mai 2021 à Downing Street et Chequers».

Les preuves proviendraient d’entrées de journal officiel qui étaient en cours d’examen avant l’enquête publique sur Covid et qui ont été transmises à la police en mai dans le cadre d’un mouvement attaqué par les alliés de M. Johnson.

À l’époque, un communiqué du bureau de l’ancien Premier ministre indiquait que ses avocats avaient écrit à la police pour « expliquer en détail pourquoi le Cabinet Office se trompe totalement dans ses affirmations ».

La police métropolitaine a déclaré qu’elle évaluait également les reportages des médias sur les « violations présumées au Parlement » et examinait des images inédites d’un rassemblement de Noël au siège de campagne du Parti conservateur le 14 décembre 2020.

Une vidéo publiée par Le miroir a montré du personnel dansant et plaisantant sur les restrictions de Covid, qu’un participant a entendu dire: « Tant que nous ne diffusons pas cela, nous enfreignons les règles. »

Un homme et une femme dansant se sont écrasés sur une table de buffet empilée avec de la nourriture et des verres à vin à un moment donné, tandis que d’autres invités passent devant portant des couronnes en papier et tenant des boissons alcoolisées.

Une invitation à l’événement obtenue par BBC News disait: « JINGLE AND MINGLE: Réservez la date – lundi 14 décembre à 18h pour la fête de Shaun Bailey pour Londres. »

Scotland Yard a d’abord lancé une enquête après la Daily Mirror a publié une photo du rassemblement, mais a conclu que la photo en elle-même n’était pas une preuve suffisante pour conclure qu’une infraction avait été commise.

Le CCHQ a déclaré que des « mesures disciplinaires formelles » avaient été prises contre quatre membres du personnel, qui avaient été détachés à la campagne du maire de Londres de M. Bailey, au cours de l’événement « non autorisé ».

Le candidat raté – qui a reçu une pairie de M. Johnson dans sa liste controversée des honneurs de démission – s’est déjà excusé pour l’événement. L’assistant conservateur Ben Mallet, qui a reçu un OBE sur la liste, est également visible dans la vidéo.

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré: «Notre approche de l’évaluation de ces allégations a été cohérente tout au long, appliquant la loi avec soin, de manière approfondie, proportionnée, impartiale et sans crainte ni faveur.

«Nous avons précédemment publié nos critères pour évaluer quand lancer des enquêtes sur des violations rétroactives de la réglementation.

« Nous le ferons lorsqu’il existe des preuves d’une violation grave et flagrante et lorsqu’elle est proportionnée et qu’il existe des preuves que les personnes impliquées savaient ou auraient dû savoir que ce qu’elles faisaient était une infraction. »