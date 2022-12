Met Office révèle que ce sera un jour de Noël blanc dans les prévisions officielles – découvrez si votre région sera affectée

Le Met Office a révélé que ce sera un Noël blanc dans ses prévisions festives officielles.

Bien qu’il semble qu’une grande partie du pays aura un dimanche nuageux et humide, il y a un endroit où la substance blanche devrait tomber.

Le Met Office a révélé que ce serait un Noël blanc pour certains Crédit : NNP

La pluie tombe déjà à travers le pays, avec l’A249 dans le Kent déjà recouvert d’eau de surface ce matin 1 crédit

Et cela devrait être en Écosse, où la neige devrait commencer à recouvrir le nord-ouest plus tard dans la journée.

Il devrait tomber à des niveaux bas du jour au lendemain et se poursuivre jusqu’au lendemain de Noël.

Met Office a déclaré que cela classe cette année comme un Noël blanc, car il est défini comme un seul flocon de neige tombant n’importe où au Royaume-Uni le jour de Noël.

Le météorologue en chef adjoint David Oliver a déclaré: «Un week-end de Noël instable est en route pour beaucoup, ceux du nord et de l’ouest voyant les averses les plus fréquentes et les plus fortes.

“Des vents violents affecteront certaines côtes tout au long du week-end avec des coups de vent par endroits, en particulier le nord et l’ouest.

«Le jour de Noël sera perturbé pour beaucoup, avec les averses les plus fréquentes dans la moitié nord du Royaume-Uni et des averses plus sporadiques et surtout plus légères plus au sud.

“Il y a une certaine incertitude quant au moment de l’air plus froid du nord-ouest, mais il semble que cela introduira des averses de neige dans le nord-ouest de l’Écosse tard le jour de Noël.”

David a déclaré que les conditions les plus sèches devraient se trouver dans le centre et l’est de l’Angleterre.

Cela survient alors que le Met Office a déclaré que de fortes averses à travers le Royaume-Uni ce week-end menaçaient de freiner les esprits festifs.

La pluie devrait également semer le chaos chez les automobilistes qui tentent de prendre la route pour les vacances de Noël.

Les météorologues ont déclaré que les précipitations pourraient atteindre 30 mm, avec 10 mm à 15 mm tombant largement tout au long de vendredi.

Les conditions humides devraient se poursuivre pendant le week-end et entraîner des conditions de conduite difficiles, avec un risque d’accumulation d’eau de surface.

Pendant ce temps, wxcharts a présenté une carte indiquant où la neige devrait tomber dans les prochains jours.

Cela survient alors que le Met Office dit que le réveillon du Nouvel An pourrait être un blanc si les températures plongent à -11 ° C.

Les prévisions à long terme suggèrent que de fortes chutes de neige et des conditions hivernales pourraient frapper certaines régions juste à temps pour sonner en 2023.

Mais, les vacanciers britanniques cherchant à échapper au froid pourraient se rendre en Espagne et profiter du soleil et des températures supérieures à 20°C.

Les touristes qui ont battu les grèves des forces frontalières britanniques et d’autres actions industrielles pourront échanger leurs manteaux contre des shorts et des t-shirts une fois qu’ils auront atterri.