Met Gala 2023 annonce les coprésidents et le code vestimentaire de Karl Lagerfeld

Le thème du Met Gala 2023 rendra hommage à feu Karl Lagerfeld.

Michaela Coel, Penélope Cruz, Roger Federer, Dua Lipa et Anna Wintour sont les coprésidents de l’événement, qui a lieu le 1er mai.

Le code vestimentaire a été annoncé mercredi et honorera également Lagerfeld, qui a travaillé chez Chanel, Fendi et Chloé, et est décédé en 2019 à 85 ans.

Le thème, qui a été annoncé l’année dernière, vient de l’exposition qui l’accompagne au Met’s Costume Institute. « Karl Lagerfeld : A Line of Beauty » rassemblera quelque 150 de ses créations pour explorer son « langage stylistique ». Les croquis originaux de Lagerfeld seront également exposés.

LE CRÉATEUR DE MODE ICONIQUE KARL LAGERFELD EST MORT À 85 ANS

L’annonce du thème de Vogue en septembre 2022 a suscité des réactions mitigées de la part des fans et des stars, dont Jameela Jamil, qui a partagé ses réflexions sur la nuit centrée sur Lagerfeld.

“Cet homme… était en effet extrêmement talentueux, mais a utilisé sa plate-forme d’une manière si distinctement haineuse, principalement envers les femmes, à plusieurs reprises et jusqu’aux dernières années de sa vie, ne montrant aucun remords, n’offrant aucune expiation, aucune excuse, aucune aide aux groupes qu’il a attaqués… il n’y avait aucune explication pour ses explosions cruelles”, a écrit Jamil en partie sur Instagram à l’époque.

L’actrice incluse en elle Captures d’écran des publications Instagram de plusieurs commentaires dans lesquels Lagerfeld a donné des citations controversées.

La galerie Lagerfeld du Met sera également exposée au public du 5 mai au 16 juillet 2023.

La nuit emblématique de la mode a commencé en 1948 sous la forme d’un souper de minuit mondain, et ce n’était même pas au Met.

Avance rapide de plus de 70 ans, et le Met Gala est quelque chose de totalement différent, l’un des événements les plus photographiés au monde pour son tapis rouge époustouflant – bien que les célèbres marches tapissées du Metropolitan Museum of Art ne soient pas toujours rouges .

Sans oublier que le Met Gala est toujours une collecte de fonds – en 2021, la soirée a rapporté plus de 16,4 millions de dollars au Met’s Costume Institute.

Le Met Gala 2022 a présenté Regina King, le couple puissant Blake Lively et Ryan Reynolds, et Lin-Manuel Miranda en tant que co-animateurs.

