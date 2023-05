Met Chief présente ses excuses au fils et partenaire de Rachel Nickell pour une enquête sur un meurtre bâclé

LE chef du Met a présenté ses excuses au fils et partenaire de Rachel Nickell pour l’enquête bâclée sur son meurtre.

Le commissaire Sir Mark Rowley a écrit à Alex Hanscombe – qui a été témoin du meurtre à l’âge de deux ans – et à son père André, 60 ans. Crédit : Dan Charité

Maman Rachel a été tuée lors d’une attaque frénétique contre le Wimbledon Common de Londres en 1992 1 crédit

Le chef de la police doit également rencontrer la famille. Ses excuses suscitent leurs espoirs d’indemnisation.

Alex, aujourd’hui âgé de 33 ans, a déclaré: «Le commissaire du Met nous a écrit et s’est excusé pour l’impact que le meurtre et l’enquête ont eu sur nous.

« Nous apprécions évidemment qu’il ait répondu si rapidement et sommes heureux qu’ils traitent cela avec sérieux.

« Et bien que nous sachions qu’il s’agit d’un premier pas dans la bonne direction, nous voulons que les paroles soient suivies d’actes.

« Si vous allez parler, vous devez marcher sur la marche.

« Mais c’est un début prometteur. »

Maman Rachel, 23 ans, a été tuée dans une attaque frénétique contre le Wimbledon Common de Londres en 1992.

Nous avons dit la semaine dernière qu’Alex et André avaient écrit à Sir Mark au sujet d’un « catalogue d’erreurs ».

Dans une déclaration la semaine dernière, Sir Mark a déclaré: «Nous ne pouvons pas imaginer l’ampleur de la douleur qu’Alex et André ont ressentie sur une si longue période, mais la lettre montre à quel point cet horrible crime a eu un impact durable et bouleversant sur la vie. avaient sur eux en tant qu’individus et en tant que famille.

« Nous prendrons le temps d’examiner correctement leurs demandes et de fournir une réponse complète à leur demande. »