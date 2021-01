Arsenal et le milieu de terrain Mesut Ozil sont parvenus à un accord de principe pour mettre fin au contrat de l’Allemand six mois avant son expiration afin qu’il puisse sceller un transfert au club turc de Fenerbahce, a rapporté samedi The Athletic.

Ozil, 32 ans, n’a pas joué pour Arsenal depuis mars dernier et a été exclu de leurs équipes de Premier League et d’Europa League en début de saison.

Les médias turcs ont rapporté plus tôt ce mois-ci que Fenerbahce signerait l’ancien international allemand, d’origine turque, pour trois ans et demi.

Ozil, l’un des joueurs les mieux payés d’Arsenal, est libre de négocier un pré-contrat avec d’autres clubs car il est dans les six derniers mois de son contrat avec le club londonien, mais The Athletic a rapporté que Fenerbahce le signerait en tant qu’agent libre. .

«Fenerbahce est comme le Real Madrid en Espagne. Le plus grand club du pays », a déclaré Ozil lors d’une séance de questions et réponses avec les fans sur Twitter cette semaine.

Signé en 2013 pour un montant record du club de l’époque de plus de 42 millions de livres (57 millions de dollars) du Real Madrid, le meneur de jeu a joué un rôle crucial sous Arsène Wenger pour mettre fin à la sécheresse du trophée d’Arsenal, remportant la FA Cup lors de sa première saison.

Mais il s’est retrouvé marginalisé sous le remplaçant de Wenger Unai Emery, puis à nouveau par l’actuel manager Mikel Arteta, qui a déclaré que l’omission du joueur de l’équipe était pour des «raisons de football».

Arteta a déclaré plus tôt ce mois-ci que si un accord pouvait être conclu qui était «bon pour les deux parties», Ozil partirait pendant le mercato de janvier.