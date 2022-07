Mesut Ozil rejoint Istanbul Basaksehir après la résiliation du contrat du joueur par Fenerbache

Mesut Ozil a rejoint Istanbul Basaksehir après que ses rivaux Fenerbahce aient résilié son contrat. Photo par /Agence BSR/Getty Images

Mesut Özil a quitté Fenerbahce après la résiliation de son contrat par consentement mutuel et a rejoint jeudi son rival turc Istanbul Basaksehir.

L’ancien joueur du Real Madrid et d’Arsenal a signé un contrat d’un an à Basaksehir avec une option d’un an supplémentaire, a annoncé le club.

Basaksehir a terminé quatrième la saison dernière, huit points derrière Fenerbahce, deuxième.

Fenerbahce a publié une déclaration mercredi qui disait: “Il a été convenu que le contrat entre notre club et Mesut Ozil sera résilié d’un commun accord.

“Nous souhaitons du succès à Mesut Ozil pour le reste de sa carrière.”

Ozil, qui a rejoint les géants turcs sur un transfert gratuit d’Arsenal l’année dernière, avait encore deux ans à courir sur son contrat.

Le milieu de terrain n’avait pas joué pour le club depuis mars après une dispute avec le patron par intérim de l’époque, Ismail Kartal.

Le joueur de 33 ans a réagi sur les réseaux sociaux mercredi à l’annonce et a déclaré: “L’une des choses qui fait la vie, c’est qu’elle est pleine d’incertitudes.

“Nos plans, désirs et souhaits peuvent ne pas toujours aller dans la direction que vous souhaitez. Je voulais réussir en ayant plus de chances de jouer sous le maillot de Fenerbahce, qui a toujours été mon rêve d’enfant.

“Je tiens à remercier la communauté et les fans de Fenerbahce pour le grand soutien qu’ils m’ont témoigné.”

L’ancien international allemand n’a joué que 37 fois au cours de sa saison et demie en Turquie.

Les informations de Reuters ont été incluses dans ce rapport.