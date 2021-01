Mesut Ozil a snobé un certain nombre de ses anciens et actuels coéquipiers en incluant le paria d’Arsenal Serge Gnabry dans son meilleur XI de son temps au club.

L’ailier du Bayern Munich a fait la coupe malgré seulement 18 fois pour Arsenal lors de son court séjour dans le nord de Londres.

Gnabry a été inclus dans un milieu de terrain à trois qui omettait le favori des Gunners, Jack Wilshere, et naturellement le patron actuel et ancien coéquipier d’Ozil, Mikel Arteta.

Il a été rejoint dans l’alignement par la star de la Juventus, Aaron Ramsey, ainsi que par le vétéran Santi Cazorla, qui exerce son métier au Qatar pour Al-Sadd.

En défense, Ozil n’a choisi qu’une seule des cultures actuelles d’Arsenal – son ami proche Sead Kolasinac, qui est prêté à Schalke et qui le suivra probablement à la porte dans un proche avenir.

Les anciens capitaines d’Arsenal Laurent Koscielny et Per Mertesacker ont été sélectionnés en défense centrale, avec Bacary Sagna opposé à l’arrière droit.

Ozil est alors allé pour un choix un peu étrange dans le but, surplombant Petr Cech et son compatriote Bernd Leno au profit de David Ospina.

Sans surprise, Ozil s’est inclus dans l’équipe, avec le mercenaire des Gunners Alexis Sanchez, avec qui il a noué une relation solide pendant le séjour de trois ans et demi du Chilien, mais on lui a dit qu’ils « auraient pu être beaucoup plus » ensemble. .