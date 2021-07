Mesut Ozil: L’ancienne star d’Arsenal dit à Bukayo Saka de rester fort face au racisme après la défaite aux tirs au but en Angleterre | Actualités footballistiques

L’ancienne star d’Arsenal, Mesut Ozil, a déclaré que Bukayo Saka méritait le respect pour s’être intensifié lors de la défaite finale de l’Angleterre aux tirs au but contre l’Italie et a exhorté l’adolescent à rester fort face au racisme.

Saka a raté le penalty décisif et a été victime d’abus racistes sur les réseaux sociaux après le match avec ses coéquipiers Marcus Rashford et Jadon Sancho, qui n’ont pas non plus pu se convertir sur place.

L’ancien meneur de jeu d’Arsenal, Ozil, a sympathisé avec Saka pour son chagrin aux tirs au but et a offert son soutien au joueur de 19 ans dans une interview exclusive avec Sky Nouvelles sportives.

Les Anglais Kalvin Phillips et Luke Shaw réconfortent leur coéquipier Bukayo Saka après avoir échoué à marquer un penalty



« Je me sentais beaucoup pour Bukayo », a déclaré Ozil. « Je sais par ma propre expérience ce que ça fait de rater un penalty.

« Dans une finale, comme la dernière, assumer la responsabilité d’une nation entière en tant que jeune joueur – respect. Peu de joueurs oseraient faire ça. »

Ozil, qui a joué pour l’Allemagne entre 2009 et 2018, a pris sa retraite du football international en invoquant des abus racistes.

Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho ont raté les tirs au but lors de la défaite en fusillade de l’Angleterre



À l’époque, il avait tweeté: « Je suis allemand quand nous gagnons, mais je suis un immigré quand nous perdons », – un message qui a été repris par beaucoup en réponse aux abus racistes visant les jeunes joueurs noirs d’Angleterre.

Le joueur de 32 ans dit que le problème ne disparaît pas.

« Il y aura toujours des gens qui abuseront racialement et feront des boucs émissaires de différentes origines et couleurs de peau lorsqu’ils perdront », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des conseils à donner aux Saka, Sancho et Rashford, Ozil a déclaré: « Malheureusement, il y aura toujours une petite partie de notre communauté qui insultera et menacera les joueurs de manière raciale.

« Nous devrions nous concentrer beaucoup plus sur les messages positifs qui gardent les joueurs forts. »

Bukayo Saka était l’un des trois joueurs anglais à être la cible d’abus racistes sur les réseaux sociaux après la finale de l’Euro 2020



Ozil et Saka ont joué ensemble à Arsenal pendant deux saisons avant que le premier ne déménage à Fenerbahce. S’exprimant après l’entraînement de pré-saison en Turquie, Ozil a rappelé avoir rencontré son ancien coéquipier des Gunners.

« Bukayo est un jeune joueur modeste. J’ai appris à le connaître comme un jeune homme très déterminé qui travaille très dur pour son rêve et fait tout ce qu’il peut pour le réaliser. »

Ozil est convaincu que Saka a la capacité et l’état d’esprit pour surmonter son revers avec l’Angleterre et jouer un rôle essentiel dans l’avenir des Three Lions.

« Bukayo est doté d’un talent que peu de gens ont », a déclaré Ozil. « S’il reste aussi humble et déterminé qu’il l’est déjà, je suis à cent pour cent convaincu qu’il a un grand avenir devant lui et qu’il peut devenir un grand joueur.

« C’est vraiment un grand talent, et je suis sûr qu’il y aura beaucoup plus de grands matches pour l’équipe nationale anglaise pour lui à l’avenir. »