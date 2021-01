Mesut Ozil a peut-être laissé tomber son indice le plus clair à ce jour selon lequel il voulait forcer un déménagement à Fenerbahce en janvier.

Le paria d’Arsenal continue d’être lié à un transfert vers les géants turcs n’ayant pas figuré pour les Gunners toute la saison.

Ses jours aux Emirats sont comptés avec son contrat dans le nord de Londres qui expirera à la fin de la saison.

Mais son départ pourrait venir plus tôt que l’été, et Fenerbahce semble mener la course pour sa signature.

Le côté de la MLS, DC United, a également été lié, mais Ozil a suggéré qu’un basculement vers la Turquie pourrait être envisagé.

Lorsqu’on lui a demandé quel quartier d’Istanbul était son quartier préféré dans une session de questions-réponses sur Twitter, Ozil a répondu « Kadıköy », où joue Fenerbahce.

Ozil a ensuite été pressé sur son penchant pour le club, et il a tweeté: «J’ai grandi en tant que fan de Fenerbahce en Allemagne – chaque personne germano-turque soutient une équipe turque quand elle grandit en Allemagne.

« Et le mien était Fenerbahce. Fenerbahce est comme le Real Madrid en Espagne. Le plus grand club du pays. »