Mesut Ozil fait une promesse audacieuse à Tottenham s’ils peuvent éviter la défaite contre Man City

Mesut Ozil soutient Tottenham – pour une nuit seulement ( OZAN ​​KOSE/AFP via Getty Images)

Mesut Özil a juré malicieusement de « ne plus jamais se moquer de Tottenham » si les principaux rivaux d’Arsenal pouvaient leur rendre service dans la course au titre en battant Manchester City.

Les Gunners ont actuellement un point d’avance sur City au sommet de la Premier League, mais ont disputé un match de plus que l’équipe de Pep Guardiola, qui se rendra aux Spurs mardi soir pour jouer son match en main.









Tout autre chose qu’une défaite signifie qu’Arsenal se dirigerait vers la finale de dimanche à la deuxième place, ce qui obligerait City à faire une erreur. Cependant, si Tottenham battait City, Arsenal n’aurait qu’à battre Everton pour remporter le titre de Premier League pour la première fois en 20 ans.

Le scénario a divisé l’opinion au sein des fans de Tottenham, dont certains cherchent désespérément à perdre. Et Özil, ancien favori d’Arsenal, a attisé les flammes sur les réseaux sociaux avant le grand match.

Özil a posté : « Pour la première fois ce soir : VENEZ VOUS SPURSSS !! Si Tottenham ne perd pas ce match, je ne me moquerai plus jamais d’eux… Je le promets. »

Alors que Tottenham serait réticent à donner un coup de main à Arsenal dans sa tentative de devenir champion, l’équipe d’Ange Postecoglou a elle-même besoin de points étant donné qu’elle a encore une chance de se qualifier pour la Ligue des champions.

Les Spurs devraient gagner les deux matchs pour avoir une chance de propulser Aston Villa à la quatrième place, les cinq premiers points d’avance dans le classement ayant joué un match de plus.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, Postecoglou a riposté aux supporters qui cherchaient désespérément à perdre, en déclarant : « Je comprends la rivalité. J’ai fait partie de l’une des plus grandes rivalités au monde ces deux dernières années avec le Celtic et les Rangers.

« Mais je n’ai jamais compris et je ne comprendrai jamais si quelqu’un veut que sa propre équipe perde. Ce n’est pas le but du sport. Ce n’est pas ce que j’aime dans ce jeu. »





Il a ajouté : « Le vrai succès ressemble à des trophées. Tout le reste, le droit de se vanter, peu importe, cela n’a absolument aucun sens pour moi.

» Que pensez-vous qu’il va se passer ? Que pensez-vous que nous allons faire en tant qu’équipe, ou n’importe quelle équipe sur cette planète ? N’allons-nous pas simplement essayer de gagner ? C’est une prémisse simple. Comment cela rend les gens Je ne suis pas vraiment inquiet et je m’en fiche. »





