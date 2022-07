Mesut Ozil confirme un nouveau club après la résiliation du contrat de Fenerbache

Par Conor Laird









L’icône allemande Mesut Ozil a, jeudi, dévoilé son dernier point d’atterrissage en club.

L’avenir du milieu de terrain offensif Ozil, bien sûr, avait été jeté en l’air de manière majeure au cours des deux dernières semaines.

Cela est venu après que le nouveau patron de Fenerbahce, Jorge Jesus, ait clairement indiqué à son arrivée que l’ancien joueur d’Arsenal ne serait pas réintégré dans sa configuration à Istanbul, après avoir été banni dans les tribunes sous la surveillance de l’ancien manager par intérim du club.

‘Il avait son temps, son espace’, expliqua Jésus. «Il a une belle histoire en Turquie, personne ne peut la lui enlever. C’est un joueur connu dans le monde entier. Mais je suivrai exactement ce que fut la fin de l’ère Ozil.

Une telle confirmation, à son tour, a laissé Ozil face à la perspective d’une saison à regarder de côté.

En fait, cela a même conduit à des spéculations dans les médias selon lesquelles le joueur de 33 ans envisageait de s’éloigner définitivement du football, pour plutôt poursuivre une carrière dans le jeu en ligne.

Comme évoqué ci-dessus, cependant, cela, pour le moment du moins, ne semble pas prêt à prouver le cas.

Cela vient du fait qu’Ozil, jeudi, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour révéler qu’il avait mis la plume sur papier en bons termes avec un autre des meilleurs clubs de la Super Lig turque.

La tenue en question ? Istanbul Basaksehir :

Après qu’un accord ait été conclu entre le vétéran et Fenerbache pour résilier son contrat deux ans plus tôt, Ozil a été rapidement happé par Basaksehir, mettant la plume sur papier sur un contrat d’un an, avec l’option d’un 2e.

〽️🧡🦉 Kulübümüz, fils olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nde oynayan Mesut Özil ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı. Mesut Özil’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/niEpi0K2NJ — Istanbul Başakşehir (@ibfk2014) 14 juillet 2022

