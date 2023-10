Mesurez votre entreprise pour maximiser les profits : leçons tirées des tranchées avec Jim Sobeck

Avant de vendre notre entreprise, j’ai passé plus de temps que je ne voudrais l’admettre à aider notre service de crédit à recouvrer les créances en souffrance. J’ai découvert que la véritable raison pour laquelle de nombreuses entreprises nous payaient en retard était qu’elles n’étaient pas de bons hommes d’affaires et qu’elles volaient Pierre pour payer Paul. Ils ne faisaient pas beaucoup de bénéfices, voire aucun, donc une fois qu’ils étaient coupés par nous, ils commençaient à acheter chez l’un de mes concurrents, jusqu’à ce qu’ils soient coupés par tous mes concurrents et me payaient à la place de l’un de mes concurrents, donc qu’ils pourraient obtenir du matériel.

Jim Sobeck est un entrepreneur en série basé à Greenville. Il était plus récemment PDG de New South Construction Supply, un distributeur de produits de construction qu’il a fait passer de quatre sites à 11 sites avant de le vendre en février 2023. Il est également l’auteur de « The Real Business 101 : Lessons From the Trenches », disponible sur Amazon. Il est joignable au [email protected].