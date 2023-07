Mesures que les emprunteurs étudiants peuvent suivre à la suite de la décision de la Cour suprême

Pour l’instant, l’administration Biden prend des mesures pour aider à soulager les emprunteurs en proposant un plan de remboursement plus abordable basé sur le revenu.

Après que la Cour suprême a annulé le plan de l’administration Biden visant à effacer environ 430 milliards de dollars de dettes de prêts étudiants, de nombreux emprunteurs se démènent maintenant pour déterminer exactement quand leur prochain paiement est dû, combien ils doivent et s’ils pourront se permettre cette facture.

Voici un aperçu d’autres histoires sur la façon de gérer, de faire fructifier et de protéger votre argent pour les années à venir.

La nouvelle épargne sur une éducation valable, ou SAUVEGARDER, réduira de moitié le montant que les emprunteurs doivent effectuer sur les paiements mensuels – à seulement 5 % de leur revenu disponible, contre 10 % auparavant. Ce nouveau plan SAVE remplacera le plan Revised Pay As You Earn, ou REPAYE, et « entrera en vigueur cet été », selon le site Web du ministère américain de l’Éducation.

Le département donnera également un peu de répit aux emprunteurs s’ils ne peuvent pas rembourser leur prêt la première année en ne renvoyant pas les paiements manqués aux agences d’évaluation du crédit pendant 12 mois.