Mesures nécessaires pour le retour des femmes sur le marché du travail post-Covid

Des femmes indiennes font la queue pour de la nourriture à New Delhi.

La Banque mondiale a averti que des mesures essentielles doivent être prises pendant la reprise après la pandémie pour remettre les femmes au travail et sur la voie de l’égalité des sexes.

La pandémie a exacerbé les écarts existants entre les sexes, et maintenant plus que jamais, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour faire avancer les femmes, a déclaré vendredi à CNBC Caren Grown, directrice mondiale du Groupe de la Banque mondiale.

« Alors que tout le monde a été confronté à la même tempête, cela a eu un impact vraiment différent sur les hommes et les femmes », a déclaré Grown à « Squawk Box Asia ».

Par exemple, bien que le taux de mortalité de Covid-19 ait généralement été plus élevé chez les hommes, les femmes ont été plus durement touchées socialement et économiquement, a-t-elle déclaré.

Cela est dû en partie à la représentation disproportionnée des femmes dans les secteurs durement touchés, tels que l’hôtellerie et le tourisme, mais aussi à cause des tâches de soins supplémentaires auxquelles elles sont généralement confrontées.