Mesures de la banque centrale (RBI) pour soutenir l’économie et faciliter les prêts

Un officier de marine indien passe devant le logo de la banque centrale indienne, la Reserve Bank of India (RBI), à Mumbai le 9 novembre 2016. Punit Paranjpe | AFP | Getty Images

Les actions bancaires indiennes ont bondi mercredi après que la banque centrale a introduit des mesures pour stimuler les prêts alors que la crise des coronavirus continue de faire des ravages dans le pays. L’indice Nifty Bank a augmenté de 1,35% tandis que l’indice Nifty PSU – qui capture la performance des banques du secteur public en Inde – a augmenté de 1,8%. Ils ont surperformé l’indice de référence Nifty 50, qui n’a progressé que de 0,7%. Les actions des principaux prêteurs ont bondi après l’annonce et ont depuis abandonné certains gains. Bank of Baroda a enregistré une hausse de 2,63%, IndusInd Bank a ajouté 2,51%, HDFC Bank a gagné 1,47%, Axis Bank a progressé de plus de 2% tandis que la State Bank of India a progressé de 1,28%.

RBI annonce des mesures pour faciliter les prêts

La Reserve Bank of India surveillera l’impact économique de la deuxième vague d’infections à Covid-19 en Inde et déploiera toutes les ressources possibles pour atténuer le stress économique, a déclaré mercredi le gouverneur Shaktikanta Das lors d’un discours imprévu. Il a annoncé son intention d’injecter 500 milliards de roupies (6,78 milliards de dollars) de liquidités pour faciliter l’accès aux services de santé d’urgence. Cette décision permettrait aux banques commerciales d’emprunter de l’argent à la banque centrale par le biais d’accords de mise en pension, ou de pensions, et de le prêter à des entreprises liées à Covid-19.

Pour renforcer la fourniture de liquidités immédiates pour la montée en puissance des infrastructures et services de soins de santé liés à Covid dans le pays, la banque centrale ouvrira une fenêtre de liquidité de 500 milliards de roupies (6,78 milliards de dollars), avec des ténors allant jusqu’à trois ans au taux des pensions. qui sera disponible jusqu’au 31 mars 2022, a déclaré Das. Le taux repo est le taux directeur auquel la RBI prête aux banques commerciales. Il est actuellement de 4%. Das a expliqué que dans le cadre de ce programme, les banques peuvent fournir de nouveaux prêts à diverses entreprises et entités, notamment des fabricants de vaccins, des importateurs et des fournisseurs de vaccins et de médicaments liés à Covid, ainsi que des fabricants et fournisseurs d’oxygène et de ventilateurs. Les banques seraient en mesure de prêter aux emprunteurs directement ou par l’intermédiaire d’institutions financières intermédiaires qui sont réglementées par la banque centrale et les prêteurs devraient créer un «portefeuille de prêts Covid» dans le cadre du programme, selon le gouverneur de la banque centrale.

La RBI a également annoncé d’autres mesures visant à aider les micro, petites et moyennes entreprises indiennes et les entités financières au niveau local qui subissent le «plus gros coup» de la deuxième vague d’infections. Cela comprend le fait de permettre à certains petits emprunteurs de prolonger leur période de remboursement – à condition qu’ils n’aient pas restructuré leurs prêts l’année dernière et aient été classés comme comptes « standard » au 31 mars.

Une reprise économique incertaine