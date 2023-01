Mesures de faible neige enregistrées dans une grande partie de la Colombie-Britannique

Les niveaux de neige sont bien inférieurs à la normale dans la plupart des régions de la Colombie-Britannique, mais les niveaux de neige dans les bassins Boundary et Okanagan sont plus élevés que d’habitude.

Selon le plus récent Snow Survey and Water Supply Bulletin du BC River Forecast Centre, les mesures moyennes de neige au 1er janvier dans la province se situent à 82 % de la normale.

Le bassin du haut Fraser ouest est à 50 % de la normale, le bassin de l’île de Vancouver est à 62 % de la normale et le bassin de la Skagit est à 65 % de la normale.

“Le temps froid et sec prolongé en novembre et décembre a limité l’accumulation de neige dans les montagnes”, indique le résumé du rapport. “Les indices de bassin de neige inférieurs à la normale sont un indicateur précoce des problèmes potentiels de sécheresse printanière ou estivale pour certaines régions.”

Au 1er janvier, près de la moitié du manteau neigeux saisonnier s’est accumulé, en moyenne. Cependant, avec trois mois ou plus d’accumulation de neige, les niveaux d’enneigement saisonniers peuvent encore changer considérablement.

Alors que les niveaux de neige sont inférieurs à la normale dans la plupart des régions, les régions de Boundary et de l’Okanagan ont toutes deux des mesures de neige beaucoup plus élevées que la normale. Dans la région frontalière, le niveau de neige est à 129 % de la normale, tandis que dans l’Okanagan, le niveau est à 135 % de la normale.

Le cours inférieur de la Thompson, dans le sous-bassin du moyen Fraser, était à 200 % des niveaux normaux.

À proximité, le bassin Similkameen n’est qu’à 72 % de son niveau normal.

Au réservoir Summerland, la station de neige a enregistré un record absolu pour le 1er janvier, à 197% des mesures normales, sur la base de 58 ans de records.

Des conditions de sécheresse importantes ont été observées dans toute la province de l’été jusqu’à l’automne 2022. Les mois de septembre et d’octobre ont été beaucoup plus chauds que la normale et aussi exceptionnellement secs.

À la fin d’octobre et au début de novembre, plusieurs rivières atmosphériques ont provoqué des tempêtes sur la côte de la Colombie-Britannique.

En décembre, les températures étaient de -8,0 à -1,0 C plus froides que la normale.

Le début du mois de janvier a été plus sec que la normale.

Cette année est la troisième année consécutive de La Niña dans la province. Les conditions La Niña ont tendance à créer des conditions plus fraîches en Colombie-Britannique et des conditions plus humides sur la côte sud de la province et sur l’île de Vancouver en hiver.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail :

news@summerlandreview.com.

news@summerlandreview.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Colombie-BritanniqueOkanaganNeige