Mesures à prendre si l’infertilité est un problème

Un rapport de l’Organisation mondiale de la santé montre qu’environ un adulte sur six (17,5 %) dans le monde connaît l’infertilité.

Publié le 4 avril, le rapport classe l’infertilité comme une maladie de l’appareil reproducteur masculin ou féminin après l’échec d’une grossesse après 12 mois ou plus.

Bien que le sujet soit moins stigmatisé, un expert affirme que le manque de connaissances sur l’infertilité et les soins abordables laisse de nombreuses personnes sans solutions.

« Il s’agit d’un problème incroyablement répandu », a déclaré mardi le Dr Prati Sharma, médecin associé au CReATe Fertility Centre de Toronto, à l’émission Your Morning de CTV. « L’accès aux soins est un énorme problème maintenant et je pense qu’il a vraiment été identifié à l’échelle mondiale et au Canada. »

Il existe des cliniques comme celle pour laquelle travaille Sharma qui offrent des opportunités de financement aux personnes pour accéder au don d’ovules, à la maternité de substitution et au don de sperme. Certains employeurs offrent des prestations qui couvrent l’aide à la fertilité, mais Sharma dit qu’il y a encore des gens qui n’ont pas accès à des soins abordables.

Il pourrait y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles concevoir est difficile, a déclaré Sharma. Diviser les sujets en trois parties – facteurs masculins, féminins et autres – pourrait aider à décomposer les problèmes potentiels, a-t-elle déclaré.

« Lorsque nous parlons d’infertilité masculine, nous examinons des anomalies dans la production de sperme, la qualité du sperme, le nombre, la forme de la motilité du sperme », a déclaré Sharma. « Le facteur féminin peut avoir de nombreux bras. Généralement, il s’agit d’un âge de reproduction avancé, de sorte que les femmes de plus de 35 ans, et en particulier de plus de 37 et 40 ans, ont ce que nous appelons une diminution de la réserve ovarienne. Leur qualité et leur nombre d’ovules diminuent avec le temps, mais la réserve ovarienne est vraiment réduite. peut affecter les femmes de tous âges. »

Dans la catégorie « autre », Sharma affirme que des facteurs tels que les anomalies utérines, les cicatrices pelviennes, l’endométriose et les problèmes hormonaux peuvent empêcher certaines femmes d’être enceintes.

« Parfois, l’infertilité est inexpliquée », a-t-elle déclaré. « (Environ) 25 % des cas d’infertilité n’ont pas de cause identifiée et nous traitons simplement en fonction des technologies dont nous disposons pour aider à concevoir. »

Sharma dit que les personnes de moins de 35 ans devraient demander de l’aide après un an à essayer de tomber enceinte. Pour les personnes de plus de 35 ans, elle a déclaré que six mois suffisaient avant de demander de l’aide.

« S’il y a un problème gynécologique – règles irrégulières, douleurs pelviennes, antécédents familiaux d’infertilité ou ménopause précoce – n’hésitez pas à demander un traitement plus tôt », a déclaré Sharma. « Parce que le plus tôt sera le mieux. Nous pouvons identifier les problèmes plus tôt et vous aider plus tôt. »



