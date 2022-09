L’homme d’affaires milliardaire et ancien maire de New York Michael Bloomberg et le géant de l’investissement BlackRock ont ​​​​tous deux récemment publié leurs propres missives fortement formulées défendant les investissements dans les solutions climatiques et l’énergie propre et affirmant que demander aux entreprises de divulguer les risques liés au climat est un capitalisme intelligent.

Les lettres arrivent alors que la pression politique monte contre l’idée des fonds environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui prétendent donner aux gens un moyen facile d’investir dans des entreprises agissant de manière responsable dans ces domaines. Les critiques, en particulier du côté républicain, ont déclaré que l’ESG est une couverture pour un programme politique et vise en partie les producteurs de combustibles fossiles.

Bloomberg, qui vaut actuellement presque 77 milliards de dollars selon Forbesa publié mardi un éditorial dans sa publication médiatique éponyme, se moquant des efforts menés par les républicains pour politiser les décisions d’investissement dans les solutions climatiques et l’énergie propre.

“Dans un monde qui évolue rapidement vers l’énergie propre, les entreprises qui dépendent des combustibles fossiles font courir un plus grand risque aux investisseurs”, Bloomberg a écrit.

“Le fait est que le risque climatique est un risque financier. Les coûts des événements météorologiques liés au climat dépassent désormais 100 milliards de dollars par an – et cela ne compte que les pertes assurées”, a écrit Bloomberg. “Comptabiliser ces pertes et d’autres n’est pas une politique sociale. C’est un investissement intelligent. Et refuser de permettre aux entreprises de le faire entraîne un coût important pour les contribuables.”

Mercredi, BlackRock a envoyé une lettre à un groupe de procureurs généraux qui a défendu son engagement à mesurer le risque climatique des entreprises et à investir dans l’énergie propre comme s’acquittant de manière responsable de son devoir fiduciaire envers les clients.

“Notre engagement envers les intérêts financiers de nos clients est inébranlable et sans partage”, a écrit le directeur général principal et responsable des affaires externes de BlackRock, Dalia Blass.

“Les gouvernements représentant plus de 90 % du PIB mondial se sont engagés à passer au zéro net dans les décennies à venir. Nous pensons que les investisseurs et les entreprises qui adoptent une position prospective en ce qui concerne le risque climatique et ses implications pour la transition énergétique généreront de meilleures performances à long résultats financiers à long terme”, a écrit Blass. “Ces opportunités recoupent l’éventail politique.”