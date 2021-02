Mesurer le coût de ne pas compter les morts

Pieds dans une morgue

Seuls huit pays africains sur plus de 50 ont un système obligatoire d’enregistrement des décès, selon une enquête de la BBC.

Il ne s’agit pas seulement d’un échec de l’État à reconnaître les tragédies individuelles, mais cela a des implications énormes pour l’élaboration de la politique gouvernementale.

Tous les pays d’Europe sauf deux – l’Albanie et Monaco – ont un système d’enregistrement universel des décès, et en Asie, un peu plus de la moitié, selon l’analyse des données de l’ONU.

Mais en Afrique, ce sont seulement l’Égypte, l’Afrique du Sud, la Tunisie, l’Algérie, le Cap-Vert, São Tomé et Príncipe, les Seychelles et Maurice qui ont ce qu’on appelle des systèmes d’état civil fonctionnels, obligatoires et universels – appelés systèmes CRVS – qui enregistrent les décès.

Tous les pays étudiés par la BBC, en collaboration avec des chercheurs de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), ont une sorte d’enregistrement des décès.

Mais il est souvent sur papier et n’est pas disponible sous une forme numérisée partageable. Les informations peuvent être utilisées dans une zone locale mais ne peuvent pas calculer les tendances de la mortalité au niveau national.

Carte de l’Afrique montrant les systèmes d’enregistrement des décès

Dans le sillage de l’épidémie d’Ebola, et maintenant de Covid-19, avoir une image précise de qui meurt, de quoi et où, est crucial lorsqu’il s’agit d’allouer des ressources et des financements.

Cela a également des implications pour le suivi de la mortalité maternelle et infantile, car il y a des enfants dont la naissance et le décès prématuré ne sont pas enregistrés.

Cela les prive non seulement d’un «droit à une identité», selon les mots de William Muhwava – le chef de la démographie à la CEA basée à Addis-Abeba – cela signifie également que les leçons ne sont pas apprises.

« Pour aider les vivants, nous devons compter les morts », a déclaré le démographe du Fonds des Nations Unies pour la population, Romesh Silva, à la BBC.

Ceux qui ne figurent pas sur les registres sont souvent les plus pauvres et les exclus socialement, ajoute-t-il, et l’absence d’informations sur leur décès signifie que des mesures pour traiter les causes ne sont parfois pas prises.

«Malgré les investissements, les systèmes CRVS restent dysfonctionnels, obligeant les gouvernements à s’appuyer sur des enquêtes … qui, au moment de leur publication, sont déjà dépassées», explique Irina Dincu, du Centre d’excellence pour les systèmes CRVS.

L’Afrique du Sud a le plus grand nombre de morts de Covid en Afrique – selon les chiffres officiels

En ce qui concerne le coronavirus, on craint que sa véritable étendue dans certains pays ne soit pas entièrement comprise.

Il a été largement rapporté que le nombre de morts de Covid-19 en Afrique est bien inférieur à celui d’autres régions du monde.

L’expertise dans la lutte contre les épidémies, une réponse rapide dans certains pays, la population relativement jeune et l’immunité croisée contre d’autres coronavirus auraient tous eu un impact.

Mais les scientifiques affirment qu’il est impossible dans la plupart des pays de calculer un indicateur clé des retombées de la pandémie – connu sous le nom de «décès en excès» – en raison du manque de systèmes CRVS.

Mesurer le nombre de morts de Covid-19

L’excès de décès est une mesure qui compare les décès réels sur une période donnée avec le nombre de décès attendus sur la même période les années précédentes. Mais il repose sur l’enregistrement complet des décès.

L’examen des décès supplémentaires donne une idée de la perte globale de vies causée directement par Covid-19.

Il montre également des décès causés indirectement par la pandémie en raison de facteurs tels que les systèmes de santé surchargés, la peur d’aller à l’hôpital et une récession économique.

Une étude du Lancet menée dans 118 pays à faible revenu et à revenu intermédiaire a estimé que la perturbation continue des systèmes de santé due à Covid-19 pourrait entraîner 1 157 000 décès d’enfants supplémentaires et 56 700 décès maternels supplémentaires.

L’Afrique du Sud et l’Égypte font partie des huit pays qui ont des registres de décès fonctionnels, il est donc possible de calculer les décès supplémentaires dans les deux pays, et les résultats sont révélateurs.

Graphique montrant la surmortalité en Afrique du Sud

Début février, l’Afrique du Sud avait enregistré près de 138 000 décès supplémentaires depuis le début de la pandémie, soit près de trois fois le chiffre officiel donné pour les décès dus à Covid-19.

Pour le décomposer: 46200 de ces personnes ont été officiellement enregistrées comme étant mortes du coronavirus et il existe des certificats de décès pour le prouver.

Cela signifie que les 91 500 autres n’ont pas été diagnostiqués, ou sont décédés des suites indirectes de la pandémie, comme un retard de traitement du cancer ou la peur d’aller à l’hôpital.

Au plus fort de la pandémie à la fin de juillet dernier, l’Afrique du Sud a connu 54% de décès de plus que prévu pour cette période.

Bien que lorsque le verrouillage a été imposé pour la première fois, moins de décès ont été enregistrés que d’habitude, probablement en raison du moins grand nombre de cas de violence liée à l’alcool et d’accidents de la route.

Graphique montrant les décès excessifs en Égypte

Grâce au système d’enregistrement égyptien, il est possible de calculer qu’il y a eu plus de 68 000 décès supplémentaires entre mai et août de l’année dernière.

En juin, le nombre de décès enregistrés était presque le double de ce à quoi on s’attend habituellement.

En moyenne, les décès officiels de Covid-19 représentaient moins de 10% de ces pertes supplémentaires.

Mais pour la plupart des pays du continent, il n’y a aucun moyen de tirer de telles conclusions, car les données sont si rares.

Dans 14 pays, un maximum de seulement un décès sur 10 est enregistré, notamment au Nigéria, en Éthiopie, en République démocratique du Congo et au Cameroun.

Plus de la moitié des pays d’Afrique subsaharienne ne conservent que des registres de décès manuscrits.

Certains États, comme l’Érythrée et le Burundi, n’ont aucune obligation légale d’enregistrer ou de rassembler les décès.

L’Érythrée n’a enregistré que sept décès de Covid-19 à ce jour et le Burundi, seulement trois, bien qu’il y ait eu des spéculations selon lesquelles le virus était un facteur contribuant à la mort inattendue de l’ancien président du Burundi, Pierre Nkurunziza, l’année dernière.

Le Nigéria, pays le plus peuplé d’Afrique, n’a enregistré que 10% de tous les décès en 2017.

La pandémie a en outre « paralysé toutes les activités d’état civil » dans le pays, qui n’étaient pas considérées comme un service essentiel, selon un rapport de l’ONU en avril 2020.

Cela pourrait expliquer pourquoi le nombre de décès de Covid-19 par million d’habitants y reste relativement faible.

Le Nigéria a enregistré neuf décès liés à Covid-19 par million, contre 309 en moyenne mondiale.

Pendant ce temps, l’Afrique du Sud a enregistré 808 décès de Covid-19 par million et la Tunisie 638 – les deux plus élevés d’Afrique.

Mais il est important de tenir compte du fait que ces pays ont de bons registres qui enregistrent la plupart des décès – 92% et 95% de la population, respectivement.

Que fait-on?

De nombreux pays font des progrès pour combler le manque de données.

La République centrafricaine (RCA) possède l’un des systèmes CRVS les moins performants du continent après des années de conflit, toujours en cours.

En 2017, seuls 2% des décès estimés ont été enregistrés dans le pays. Deux fois plus de décès d’hommes ont été enregistrés que de femmes – et seulement dans la capitale, Bangui, et sa périphérie.

Elvis Franck Matkoss, chef du département des statistiques au ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, a déclaré à la BBC que « le gouvernement attache une importance particulière au CRVS et à son rôle fondamental dans la promotion de la bonne gouvernance ».

Il a ajouté que la RCA faisait de gros efforts pour améliorer sa couverture de 2% par la modernisation des centres d’enregistrement et la création d’un système plus centralisé.

M. Matkoss a déclaré que le gouvernement fournissait également des fonds pour aider les communautés à enregistrer leurs morts, ainsi que pour promouvoir des certificats de naissance gratuits pour tous les enfants.

Le Sénégal et le Rwanda travaillent tous deux avec une organisation à but non lucratif américaine, Vital Strategies, pour rassembler des données historiques sur la mortalité qui peuvent être comparées aux décès pendant la pandémie – en utilisant une méthode appelée «surveillance rapide de la mortalité».

‘Autopsies verbales’

Cinq autres pays – le Togo, le Burkina Faso, la Sierra Leone, le Libéria et le Ghana – travaillent avec le Réseau africain d’épidémiologie de terrain pour faire de même.

Le Tchad et le Libéria demandent aux agents de santé communautaires d’informer les autorités des décès survenus en dehors des hôpitaux.

Ils utilisent des «autopsies verbales» – interroger les plus proches parents au sujet du défunt – une solution peu coûteuse pour comprendre les principales causes de décès dans une région spécifique.

Certains pays utilisent la technologie mobile pour collecter, gérer et archiver des données sur les décès.

Au Rwanda et au Mozambique, les gens peuvent utiliser des smartphones pour enregistrer les décès sur un système électronique, permettant aux proches de signaler les décès tout en prenant des distances sociales.

En Ouganda, le bureau d’état civil a mis en place le système mobile d’enregistrement des naissances et des décès dans les centres de santé et au niveau communautaire.

Au cours de la prochaine décennie, les spécialistes des données espèrent que ce type d’innovation aidera davantage de pays du continent à atteindre leurs objectifs d’enregistrement universel des décès.

La recherche de la BBC a mis en évidence certains des problèmes et M. Muhwava de la CEA a déclaré que cela avait mis « au premier plan les défis auxquels les systèmes CRVS en Afrique sont confrontés dans la documentation des événements de mort ».

CRÉDITS

Journaliste de données: Krystina Shveda

Producteurs: Kevyah Cardoso, Rose-Marie Bouboutou (Sénégal), Maxime Koami Domegni (Sénégal), Savhana Maksane Makounzi (Congo-Brazzaville), Patrick Alex Bembet (Congo-Brazzaville).

Productrice principale des enquêtes: Louise Adamou

Producteurs exécutifs: Jacky Martens et Nick Ericsson

Chercheurs: Saikou Jabai Suware (Gambie), Boubacar Diallo (Guinée), Yasine Mohabeuth (Comores), Carlos Tobias (Togo), Vincent Niebede (Tchad), Alberto Dabo (Guinée-Bissau), Serge Tomondji (Burkina Faso), Crispin Dembasse (République centrafricaine), Curtis Slimar (Zambie), Gregory Gondwe (Malawi), Awedni Daweja (Tunisie), Abdelrahman Abutaleb (Egypte)