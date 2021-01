La querelle entre Pékin et Washington s’est intensifiée sur Twitter après que le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a contesté l’affirmation de la Chine selon laquelle il s’agissait d’un État proche de l’Arctique.

Dimanche, Pompeo a provoqué la Chine sur le sujet par tweeter: « J’ai dit clairement que c’est une fiction communiste pour la Chine d’être une » nation proche de l’Arctique « quand on est à 900 miles de l’Arctique. Le nez de ce pangolin sous la tente arctique a duré trop longtemps – nous avons fait ce que nous faisons en appelant la simple réalité. «

Le rédacteur en chef du Global Times, Hu Xijin, a toutefois riposté mardi à Pompeo, suggérant poliment que le secrétaire d’État « mesurer jusqu’où [the] Les États-Unis continentaux proviennent de la mer de Chine méridionale. «

M. Pompeo, le ministère chinois des Affaires étrangères vous suggère de mesurer la distance entre le continent américain et la mer de Chine méridionale. 😀 https://t.co/Pnlxja5u5Y – Hu Xijin 胡锡 进 (@HuXijin_GT) 5 janvier 2021

Depuis 2018, la Chine soutient publiquement qu’elle est un État proche de l’Arctique et « un acteur important des affaires arctiques » – une allégation que les États-Unis ont rejetée.

Actuellement, le Conseil international de l’Arctique comprend les États-Unis, le Canada, la Russie, la Norvège, la Suède, la Finlande, l’Islande et le Danemark. La Chine est uniquement considérée comme un État «observateur», avec des pays comme le Royaume-Uni, la Pologne, l’Allemagne, le Japon et l’Inde.

Les États-Unis se sont à plusieurs reprises opposés à la Chine en pénétrant dans les eaux revendiquées et en exerçant leur puissance militaire dans la mer de Chine méridionale contestée dans le cadre de leurs opérations de « liberté de navigation » – malgré le fait que la mer de Chine méridionale soit à des milliers de kilomètres de la États-Unis continentaux.

Au cours de l’année écoulée, les médias sociaux sont rapidement devenus la nouvelle arène des escarmouches entre les médias chinois et les responsables américains, Hu Xijin et le chef du bureau de l’UE du China Daily Chen Weihua servant de deux des défenseurs en ligne les plus notables de la Chine.

Weihua – connu pour son style brutal et sans limites – a affronté Pompeo, la sénatrice anti-chinoise Marsha Blackburn, le leader du Brexit Nigel Farage, le Premier ministre australien Scott Morrison et les grands médias occidentaux.

