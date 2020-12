Une augmentation de la mesure de relance de 2000 $ pourrait être transférée au Sénat

Une mesure visant à augmenter les chèques de relance de 600 $ à 2000 $ pour la plupart des Américains dans le cadre d’un programme de secours COVID-19 pourrait être présentée mardi au Sénat contrôlé par le GOP. Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu’il forcerait la chambre à prendre la mesure après son approbation lundi à la Chambre. Un seul sénateur devant s’opposer pour empêcher l’adoption du projet de loi, l’avenir de la mesure reste incertain. Les républicains ont insisté pendant des mois sur l’augmentation des dépenses gouvernementales et sont susceptibles de s’opposer à la mesure malgré le fait que le président Donald Trump ait insisté pour que les chèques soient portés à 2000 dollars par adulte. Un vote sur cette mesure forcera les législateurs conservateurs dans une position inconfortable: soit céder à leurs objections de longue date, soit ignorer une demande clé du président au cours des dernières semaines de son mandat.

American Airlines remettra le 737 Max dans les airs

Le 737 Max de Boeing, l’avion de ligne immobilisé pendant 20 mois après deux accidents internationaux, devrait revenir dans le ciel avec des passagers payants mardi. Le vol 718 d’American Airlines, le premier vol commercial 737 d’une grande compagnie aérienne américaine depuis sa recertification le 18 novembre, partira de Miami vers 10 h 30 HE et arrivera à New York LaGuardia à 13 h 30 HE. D’autres compagnies aériennes prévoient de faire de même: United prévoit de reprendre les vols Max le 11 février et Southwest n’a pas annoncé de date pour son retour, bien que son PDG ait prédit que ce ne serait pas avant le printemps. Tous les jets Max du monde entier ont été immobilisés en 2019 à la suite de deux accidents mortels qui ont tué 346 personnes. En novembre, la Federal Aviation Administration a approuvé des modifications – principalement dans le logiciel de contrôle de vol – qui ont permis aux compagnies aériennes de reprendre le vol de l’avion. Mais on ne sait pas si le public volant acceptera l’avion ou l’évitera.

Kamala Harris recevra le vaccin COVID-19

La vice-présidente élue Kamala Harris et son mari, Douglas Emhoff, devraient recevoir mardi leurs premières doses du vaccin COVID-19, ont déclaré des responsables de la transition. La vaccination de Harris devrait être effectuée en direct sur caméra, a rapporté CNN. Harris rejoindra un nombre croissant de fonctionnaires de haut niveau qui ont été vaccinés contre le COVID-19, notamment le président élu Joe Biden, le vice-président Mike Pence, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le Dr Anthony Fauci. Les experts estiment qu’il est important que les hauts responsables gouvernementaux soient parmi les premiers à recevoir des doses du vaccin afin de renforcer la confiance du peuple américain. Leur inoculation fait également partie d’un plan visant à assurer la continuité du gouvernement.

Les enquêteurs recherchent un mobile dans l’attentat de Nashville

Les enquêteurs continuent mardi de rechercher un motif dans l’attentat à la bombe du jour de Noël à Nashville, au Tennessee. Le président élu Joe Biden a assisté lundi à une réunion d’information sur la sécurité nationale, déclarant aux journalistes par la suite que les autorités « travaillent sans relâche pour obtenir plus d’informations sur le motif. et l’intention », et il doit y avoir« une vigilance continue à tous les niveaux »contre les attaques nationales. Les responsables disent qu’ils ne savent toujours pas ce qui a motivé Anthony Quinn Warner, 63 ans, qui a été tué dans l’explosion, à faire sauter un camping-car au centre-ville le matin de Noël, causant la destruction massive de 41 bâtiments. Les habitants des environs ont été évacués de leurs appartements. Personne d’autre n’a été tué dans l’explosion. Les autorités devraient poursuivre leur enquête dans les prochains jours pour déterminer le type d’explosifs utilisés dans l’explosion et un mobile.

L’ordre de séjour à la maison de la Californie devrait être prolongé

L’ordre actuel de séjour à la maison de la Californie sera probablement prolongé de trois semaines, a annoncé lundi le gouverneur Gavin Newsom. Le mot officiel viendra mardi du secrétaire d’État à la Santé et aux Services sociaux, Mark Ghaly. La veille de Noël, la Californie est devenue le premier État à franchir le cap des 2 millions de cas confirmés de COVID-19. Même si les résidents ont été soumis à des ordonnances strictes de rester à la maison, les hôpitaux ont été inondés du plus grand nombre de cas depuis le début de la pandémie. S’il est prolongé, l’ordre de fermeture continuera d’interdire aux résidents de se rassembler; les entreprises essentielles doivent continuer à fonctionner à une capacité nettement inférieure; les bars, les établissements vinicoles, les salons et les restaurants resteront fermés et les hôtels ne pourront être ouverts que pour le soutien des infrastructures essentielles. Newsom a déclaré que l’État doit se préparer à une inévitable «poussée en plus d’une poussée» alors que la saison des vacances se poursuit.