Mesure du Michigan pour étendre l’accès au vote bloqué par le scrutin

LANSING, Michigan (AP) – Un comité électoral du Michigan a décidé mercredi qu’un amendement constitutionnel proposé qui élargirait l’accès au vote n’était pas admissible au scrutin de novembre, ce qui a conduit les partisans de la mesure à s’engager à faire appel de la décision devant la Cour suprême de l’État.

L’amendement proposé à la constitution de l’État nécessiterait, entre autres changements, neuf jours de vote anticipé en personne et exigerait des urnes de vote par correspondance financées par l’État, ainsi que l’affranchissement des bulletins de vote et des demandes par correspondance. Cela permettrait également aux électeurs de vérifier leur identité avec une pièce d’identité avec photo ou une déclaration signée et permettrait aux électeurs de s’inscrire sur une liste permanente pour que des bulletins de vote par correspondance soient envoyés à chaque élection.

La proposition intervient alors que les républicains de l’État du champ de bataille présidentiel et à travers les États-Unis poussent à resserrer les restrictions sur le vote, affirmant sans preuve que les élections sont organisées avec fraude. Cela inclut les élections de 2020, lorsque le président de l’époque, Donald Trump, a perdu le Michigan et la présidence au profit de Joe Biden.

Les quatre membres du Michigan Board of State Solliciteurs se sont retrouvés dans l’impasse mercredi le long d’un vote de parti 2-2, ce qui signifie que la mesure n’apparaîtra pas sur le bulletin de vote. Les deux membres démocrates du conseil d’administration ont déclaré qu’il devrait passer devant les électeurs, tandis que les deux membres républicains s’y sont opposés, affirmant qu’une partie du langage de la mesure n’était pas claire.

Promote the Vote 2022, l’organisation à l’origine de l’initiative de vote proposée, s’est dite “extrêmement déçue” de la décision. Le groupe a soumis des pétitions avec environ 670 000 signatures, bien au-delà des quelque 425 000 requises.

“C’est un mauvais service rendu au peuple du Michigan et cela est révélateur de la politique partisane obstructionniste qui a pris en charge des questions vraiment non partisanes comme la réforme électorale et l’égalité d’accès au scrutin”, a déclaré Khalilah Spencer, président du conseil d’administration de Promote the Vote 2022.

Les républicains se sont opposés à l’initiative. Ils soutiennent des exigences plus strictes en matière d’identification des électeurs pour le vote en personne et par correspondance, et souhaitent mettre fin à l’envoi par la poste de demandes de vote par correspondance non sollicitées.

Il n’était pas immédiatement clair quand Protect the Vote déposerait son appel devant la Cour suprême du Michigan à tendance démocrate. Les groupes disposent de sept jours ouvrables à la suite d’une décision du Conseil des solliciteurs d’État pour faire appel devant la Haute Cour. Le scrutin doit être finalisé d’ici le 9 septembre.

Burnett a rapporté de Chicago.

Joey Cappelletti et Sara Burnett, l’Associated Press