Mester de la Fed voit un taux de référence supérieur à 4% et aucune réduction au moins jusqu’en 2023

La présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré mercredi qu’elle prévoyait une augmentation considérable des taux d’intérêt avant que la banque centrale ne puisse relâcher sa lutte contre l’inflation.

Mester, membre votant cette année du Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux, a déclaré qu’elle prévoyait que les taux de référence dépasseraient 4% dans les mois à venir. C’est bien au-dessus de la fourchette cible actuelle de 2,25% à 2,5% pour le taux des fonds fédéraux, qui fixe ce que les banques se facturent pour les emprunts au jour le jour, mais est lié à de nombreux instruments de dette à la consommation.

“Mon point de vue actuel est qu’il sera nécessaire de porter le taux des fonds fédéraux à un peu plus de 4% d’ici le début de l’année prochaine et de le maintenir à ce niveau”, a-t-elle déclaré dans des remarques préparées pour un discours à Dayton. “Je ne prévois pas que la Fed réduira l’objectif de taux des fonds fédéraux l’année prochaine.”

Dans cette optique, Mester a déclaré que les taux resteraient élevés “pendant un certain temps”, une expression utilisée ces derniers jours par le président de la Fed, Jerome Powell, et le président de la Fed de New York, John Williams. Elle a déclaré que les taux réels, ou la différence entre le taux des fonds fédéraux et l’inflation, devront “passer en territoire positif”.

Cette année, la Fed a relevé ses taux à quatre reprises pour un total de 2,25 points de pourcentage. Les marchés prévoient une troisième augmentation consécutive de 0,75 point de pourcentage lors de la réunion de septembre et s’attendent à ce que les baisses de taux commencent à l’automne 2023.

Mester a déclaré qu’elle s’attend à ce que les augmentations de taux ralentissent la croissance économique, qu’elle considère comme “bien en dessous de 2%” alors que le taux de chômage augmente et que les marchés financiers restent volatils. Elle s’attend à ce que l’inflation tombe dans une fourchette de 5 à 6 % cette année, puis se rapproche de l’objectif de la Fed les années suivantes.

Dans une concession à ceux qui recherchent des taux plus bas, elle a déclaré qu’elle ne pense pas que la Fed devra nécessairement continuer à augmenter les taux jusqu’à ce que l’inflation atteigne l’objectif de 2% de la banque centrale. Mais elle a déclaré que les décideurs politiques doivent rester vigilants.

“Ce serait une erreur de déclarer trop tôt la victoire sur la bête de l’inflation. Cela nous ramènerait dans le monde de la politique monétaire stop-and-go des années 1970, qui coûtait très cher aux ménages et aux entreprises”, a-t-elle déclaré.