Mester de la Fed veut plus de progrès sur l’inflation avant de mettre fin aux hausses de taux d’intérêt

La présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré lundi que l’inflation devra montrer plus de signes de progrès avant qu’elle ne soit prête à cesser de préconiser des hausses de taux d’intérêt.

Tout en reconnaissant que les données récentes ont été encourageantes, le responsable de la banque centrale a déclaré à CNBC que les progrès ne sont qu’un début.

“Nous allons avoir plus de travail à faire, car nous devons voir l’inflation vraiment sur une trajectoire descendante durable à 2%”, a-t-elle déclaré dans une interview en direct “Closing Bell” avec Sara Eisen. “Nous avons eu de bonnes nouvelles sur le front de l’inflation, mais nous devons voir plus de bonnes nouvelles et de bonnes nouvelles soutenues pour nous assurer que nous revenons à la stabilité des prix dès que possible.”

Les marchés s’attendent largement à ce que la Fed approuve en décembre sa septième hausse de taux de l’année, mais cette fois en ralentissant à une augmentation de 0,5 point de pourcentage après une série de quatre mouvements consécutifs de 0,75 point de pourcentage.

Mester a dit qu’elle était d’accord avec le rythme réduit.

“Nous sommes à un point où nous allons adopter une position politique restrictive. À ce stade, je pense qu’il est logique que nous puissions ralentir un peu le … rythme des augmentations”, a-t-elle déclaré. “Nous allons encore augmenter le taux des fonds, mais nous sommes maintenant à un point raisonnable où nous pouvons être très délibérés dans la définition de la politique monétaire.”

Plusieurs autres responsables de la Fed ces derniers jours ont exprimé des sentiments similaires, essentiellement que le rythme peut être un peu ralenti, mais qu’il est toujours nécessaire de continuer à resserrer la politique jusqu’à ce que l’inflation montre plus de signes de ralentissement.

Les marchés se sont redressés ces derniers jours à la suite de données montrant un taux de hausse des prix plus lent que prévu, bien que l’inflation se maintienne à un taux annuel de 7,7 %, mesuré par l’indice des prix à la consommation. La Fed vise une inflation à 2 %.

Ces derniers jours, la Fed a fait face à des critiques selon lesquelles sa focalisation sur l’inflation pourrait causer des dommages inutiles à l’économie. Mester a déclaré que la Fed tentait de faire baisser l’inflation « aussi facilement que possible ».

“Je ne pense pas que nous devrions sous-estimer les conséquences d’une inflation continue à long terme pour la santé de l’économie”, a-t-elle déclaré.