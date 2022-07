Mester de la Fed soutient une hausse de 75 points de base en juillet si les conditions restent les mêmes

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, participe à un panel convoqué pour parler de la santé de l’économie américaine à New York le 18 novembre 2015.

La présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré mercredi que si les conditions économiques restaient les mêmes lorsque la banque centrale américaine se réunirait pour décider de sa prochaine décision de politique monétaire en juillet, elle préconiserait une hausse de 75 points de base des taux d’intérêt.

La trajectoire de resserrement monétaire de la Fed est devenue un moteur clé de l’activité du marché ces derniers mois, la banque centrale cherchant à agir de manière agressive pour freiner la flambée de l’inflation, tout en reconnaissant le risque qu’une hausse plus forte des taux d’intérêt augmente la probabilité d’une récession économique.

La Fed a opté pour une hausse de 75 points de base de son taux de référence au début du mois, la plus forte augmentation depuis 1994, avec une inflation à son plus haut niveau en 40 ans.

Mester – un membre votant du Federal Open Market Committee – a déclaré que la réunion de juillet impliquera probablement un débat entre les décideurs du FOMC sur l’opportunité d’opter pour 50 points de base ou 75 points de base.

“Si les conditions étaient exactement comme elles étaient aujourd’hui pour cette réunion – si la réunion avait lieu aujourd’hui – je préconiserais 75 parce que je n’ai pas vu le genre de chiffres du côté de l’inflation dont j’ai besoin pour penser que nous pouvons revenir à une augmentation de 50”, a-t-elle déclaré à Annette Weisbach de CNBC.

Mester a déclaré qu’elle procéderait à une évaluation des conditions de l’offre et de la demande au cours des prochaines semaines avant la réunion afin de déterminer la voie privilégiée pour le resserrement de la politique monétaire.

Le « diagramme en points » des attentes individuelles des membres du FOMC place le taux de référence de la Fed à 3,44 % d’ici la fin de l’année, par rapport à sa fourchette cible actuelle de 1,5 % à 1,75 %.

“Je pense que faire monter les taux d’intérêt à 3-3,5%, il est vraiment important que nous le fassions, et que nous le fassions rapidement et de manière cohérente à mesure que nous avançons, donc c’est après ce point que je pense qu’il y a plus d’incertitude quant à la mesure dans laquelle nous devrons y aller pour contenir l’inflation », a déclaré Mester.

“Transition douloureuse”

Les marchés américains ont chuté mardi après une lecture décevante de la confiance des consommateurs, qui s’est établie à 98,7 contre une estimation du consensus Dow Jones de 100, renforçant la nervosité des investisseurs face au ralentissement de la croissance économique et à l’effet cumulatif potentiel d’un resserrement agressif de la politique monétaire.

Mester a suggéré que l’expérience des consommateurs en matière d’inflation, qui a atteint 8,6 % au niveau global en mai, « obscurcissait » leur confiance dans l’économie.

“À la Fed, nous sommes maintenant sur la bonne voie pour ramener nos taux d’intérêt à un niveau plus normal, puis probablement un peu plus haut en territoire restrictif, afin que nous puissions réduire ces taux d’inflation afin que nous puissions maintenir une bonne l’économie à l’avenir », a-t-elle déclaré.

“La première tâche pour nous est maintenant de maîtriser les taux d’inflation, et je pense qu’en ce moment, cela colore la façon dont les consommateurs se sentent à propos de l’économie et où elle va.”

Mester a reconnu qu’il existe un risque de récession alors que la Fed entame sa politique de resserrement. Cependant, sa prévision de base est que la croissance sera plus lente cette année, en dessous de la “croissance tendancielle”, qu’elle évalue à 2%, alors que la Fed tente de modérer la demande et de la rapprocher d’une offre limitée.

“Je m’attends à voir les taux de chômage augmenter au cours des deux prochaines années pour atteindre un peu plus de 4% ou 4,25%, et encore une fois, c’est toujours de très bonnes conditions sur le marché du travail”, a-t-elle déclaré.

“Nous sommes donc dans cette transition en ce moment, et je pense que cela va être douloureux à certains égards et que ce sera un parcours cahoteux à certains égards, mais il est très nécessaire que nous le fassions pour réduire ces chiffres d’inflation. .”