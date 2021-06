Mester de la Fed fait l’éloge des données sur l’emploi mais dit qu’il ne suffit pas de changer de politique

Les gains d’emplois de mai étaient « solides » mais pas suffisants pour changer l’orientation de la politique monétaire, a déclaré à CNBC la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester.

« En fin de compte, j’aimerais voir plus de progrès que là où nous en sommes actuellement », a déclaré Mester à Steve Liesman de CNBC lors d’une interview en direct « Squawk on the Street » vendredi.

Le département du Travail a signalé un gain de 559 000 emplois salariés non agricoles au cours du mois, une augmentation significative en temps normal mais toujours en deçà de l’estimation du Dow Jones de 671 000 pour une économie qui devrait s’accélérer pour sortir de la crise pandémique.

Malgré les gains, Mester a déclaré que l’augmentation de la masse salariale ne répondait pas à la référence de « progrès supplémentaires substantiels » que la Fed avait fixée avant de commencer à normaliser la politique de l’accommodement extrême de l’ère Covid-19.

« Je le considère comme un rapport solide », a-t-elle déclaré. « Je considère que des progrès continuent d’être réalisés sur le front du travail, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais j’aimerais voir d’autres progrès. »

Dans ses efforts pour soutenir le boom économique, la Fed maintient les taux d’emprunt à court terme de référence proches de zéro et achète au moins 120 milliards de dollars d’obligations chaque mois. Cela s’est produit même avec la récupération des près de 15 millions d’emplois perdus pendant la pandémie et un taux de chômage qui est tombé à 5,8%.

Pourtant, les banquiers centraux disent qu’ils veulent continuer à pousser jusqu’à ce que l’économie se rapproche de ce qu’elle était avant la pandémie, lorsque le taux de chômage était de 3,5% et que 7 millions de personnes de plus travaillaient qu’aujourd’hui.

« Nous voulons être très délibérément patients ici, car cela a été un énorme, énorme choc pour l’économie », a déclaré Mester. « Nous voyons maintenant que nous revenons, mais encore une fois, il est facile de fermer une économie, il est beaucoup plus difficile de la faire revenir. »

« Nous recherchons et basons nos décisions politiques sur les résultats, à quel point sommes-nous proches de revenir à nos objectifs de double mandat, ce que nous disent les données économiques. Plutôt que d’avoir simplement une prévision, nous voulons la voir dans les données , » elle a ajouté.

Mester a ajouté qu’elle reste largement indifférente aux récentes pressions inflationnistes qui ont poussé la jauge préférée de la Fed à un gain de 3,1% en glissement annuel, bien au-dessus de l’objectif de 2% de la banque centrale.

Elle et d’autres responsables de la Fed considèrent le saut comme temporaire, principalement en raison de goulots d’étranglement à court terme et d’arriérés susceptibles de se dissiper plus tard dans l’année.

Mester est membre sans droit de vote du Federal Open Market Committee cette année, mais obtiendra un vote politique en 2022.