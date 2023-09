Messi voyage avec l’équipe d’Argentine en Bolivie pour les qualifications pour la Coupe du Monde

Lionel Messi voyagera avec l’équipe d’Argentine alors qu’elle mènera sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 en Bolivie. Après la victoire contre l’Équateur lors de la première journée, Messi a subi des tests de précaution après avoir ressenti quelque chose. Malgré les inquiétudes et les interrogations sur sa disponibilité, le capitaine de l’équipe sera à La Paz. Cependant, rien ne garantit qu’il jouera l’intégralité des 90 minutes. L’entraîneur-chef Lionel Scaloni prendra une décision finale sur le statut de Messi à l’approche du match de mardi.

Contrairement à beaucoup de ses coéquipiers, Messi a connu une intersaison écourtée. Son passage du PSG à l’Inter Miami lui a valu un peu plus d’un mois de congé. En comparaison, la plupart des joueurs de l’équipe argentine ont eu deux mois de repos pour récupérer. Après avoir reçu des soins médicaux samedi, Messi s’est entraîné séparément de la majorité de l’équipe argentine.

Messi a marqué le but vainqueur contre l’Équateur sur un coup franc breveté à la 78e minute. Sa forme de but avec l’Inter Miami s’est infiltrée dans ses performances avec l’équipe nationale. Messi compte déjà 11 buts avec l’Inter Miami. Il a aidé l’équipe à remporter son premier trophée lors de la première Coupe des Ligues. De plus, il prépare l’équipe à une poussée spectaculaire pour atteindre les séries éliminatoires de la Coupe MLS.

L’Inter Miami surveille certainement le statut de Messi. Le club a remporté son seul match sans l’Argentin lors de cette fenêtre internationale contre le Sporting Kansas City.

Bien sûr, les supporters argentins seront heureux de savoir que Messi est disponible pour le match contre la Bolivie. Non seulement Messi a marqué le seul but du match contre l’Équateur. Il a eu deux tirs cadrés et deux occasions créées pour l’Argentine.

Même s’il n’y a aucune garantie que Messi participera à la Coupe du Monde 2026, ses performances sont cruciales pour la qualification de l’Argentine. Il a entraîné l’équipe jusqu’à la Coupe du monde 2018 après une campagne de qualification lamentable. Puis, lors de la Coupe du monde 2022, il a remporté le prix du joueur du tournoi.

PHOTO : IMAGO / Photo de presse sportive