Messi surpasse Ronaldo avec un record Instagram

L’attaquant argentin a innové sur les réseaux sociaux

Lionel Messi a de nouveau devancé Cristiano Ronaldo avec un autre exploit réalisé au tournant de la semaine.

Après que Messi ait mené l’Argentine à son premier succès en Coupe du monde en 36 ans avec une victoire sur la France lors de la finale de dimanche au Qatar, de nombreux fans de football ont estimé que la star numéro 10 avait clos le débat sur qui est le plus grand joueur de l’ère moderne – sinon tous. temps.

Bien que ce soit une question d’opinion, les faits et les archives sont beaucoup plus difficiles à contester.

Lundi, Messi en a cassé un autre en se vantant de la publication Instagram la plus appréciée de tous les temps par un athlète.

Quelques heures après avoir terminé son armoire à trophées avec la seule pièce d’argenterie majeure qui lui avait échappé jusqu’à présent, Messi a téléchargé une collection de 10 photos avec le cliché de lui-même avec la Coupe du monde en l’air au stade Lusail en tête du peloton.

En seulement 18 heures, la publication a dépassé les 48 millions de likes et a donc dépassé la photo publiée par Ronaldo de lui-même et de Messi jouant aux échecs en novembre dans le cadre d’une campagne marketing pour Louis Vuitton, qui comptait un peu moins de 42 millions de likes.

“CHAMPIONS DU MONDE !!!!!!!” Messi a écrit dans la légende de son message record.

“J’en ai rêvé tellement de fois, je le voulais tellement que le sou n’a toujours pas baissé, je n’arrive pas à y croire……

“Merci beaucoup à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent et aussi à tous [of those] qui a cru en nous. Nous avons démontré une fois de plus que les Argentins, quand nous nous battons ensemble et sommes unis, sont capables de réaliser ce que nous avons prévu de faire.

« Le mérite appartient à ce groupe, qui est au-dessus des individualités. C’est la force de tous se battre pour le même rêve, c’était aussi le rêve de tous les Argentins… Nous l’avons fait !!! » conclut-il, avant d’écrire “Allez l’Argentine, f * ck !!!!!”

Bien que Messi mène Ronaldo avec le message le plus apprécié par un sportif, son message est toujours deuxième sur la liste de tous les temps après la célèbre photo d’un œuf qui a été aimé 56,2 millions de fois.

En termes de nombre d’abonnés, Ronaldo reste la plus grande star d’Instagram avec 519 millions d’abonnés, contre 400 millions pour Messi.