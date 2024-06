Messi, Suárez, Alba, Busquets et Cremaschi figurent sur la liste des maillots les plus vendus de la MLS en 2024

La Major League Soccer (MLS) a dévoilé aujourd’hui la liste des 25 maillots les plus vendus en 2024, le capitaine de l’Inter Miami CF, Lionel Messi, se classant n°1 sur la liste. Notamment, Inter Miami CF est l’équipe avec le plus de joueurs sur la liste avec cinq : Messi en premier, Luis Suárez en deuxième, Jordi Alba en 18, Sergio Busquets en 24 et Benjamin Cremaschi en 25 complètent les représentants du Club sur la liste.

Après que quatre de ces joueurs ont aidé l’Inter Miami à remporter un titre historique en Coupe des Ligues 2023 la saison dernière, les cinq joueurs ont joué un rôle clé cette saison régulière pour aider le club à prendre un bon départ en 2024. L’Inter Miami occupe actuellement la première place du classement du Supporters’ Shield. et mène la ligue avec 42 buts, soit six de plus que toute autre équipe.

Messi a battu des records à gauche et à droite cette saison régulière, devenant notamment le joueur le plus rapide avec 25 buts au cours d’une saison MLS – totalisant 12 buts et 13 passes décisives en seulement 12 apparitions pour briser le précédent record établi par Carlos Vela en 2019 en 16 apparitions. – et étant à égalité au troisième rang parmi les meilleurs buteurs de la ligue, et menant la ligue avec 13 passes décisives. De plus, le maestro argentin a été nommé joueur MLS du mois d’avril, a remporté trois honneurs de joueur de la journée et a été nommé au Équipe de la journée huit fois en 2024.

Suárez, quant à lui, a connu un début de vie exceptionnel en MLS, marquant 12 buts pour se classer à égalité au troisième rang des meilleurs buteurs de la ligue, tout en enregistrant également cinq passes décisives lors de ses 16 premières apparitions en MLS. L’attaquant légendaire a également été élu joueur MLS du mois de février/mars, a été élu joueur de la journée à deux reprises et a figuré à trois reprises dans l’équipe MLS de la journée.

L’arrière gauche emblématique espagnol a également fait ses débuts en 2024. Alba a enregistré 14 apparitions, 11 titularisations, cette saison régulière et constitue une menace constante pour l’équipe avec ses courses dynamiques. Au total, il a totalisé deux buts et quatre passes décisives cette saison régulière et a remporté deux titres d’équipe de la journée.

Busquets a été un pilier dans les alignements de l’équipe, dictant le tempo au milieu de terrain et apparaissant jusqu’à présent dans 17 des 18 matches de saison régulière de l’Inter Miami en MLS, enregistrant un but et cinq passes décisives. Il a également été nommé à deux reprises dans l’équipe de la journée.

Enfin, le milieu de terrain local Cremaschi a connu une bonne forme depuis ses débuts dans la saison en avril après s’être remis d’une opération chirurgicale effectuée en janvier pour réparer une hernie sportive. Depuis, il a disputé neuf matches de championnat, quatre titularisations, tout en totalisant deux buts et une passe décisive.

