L’ancien entraîneur adjoint de Barcelone, Juan Carlos Unzue, a déclaré que certains joueurs n’étaient pas capables de supporter la tension de jouer avec le talisman du club Lionel Messi.

Unzue, qui a été assistant de Luis Enrique entre 2014 et 2017 au Camp Nou, a déclaré que les normes exigées par l’Argentin sont trop élevées pour certains coéquipiers.

« Ce qui a gardé Messi [where he is] C’est l’ambition et comment vivre avec des moments de stress », a-t-il déclaré à la chaîne YouTube Idolos.

« Il exige de lui-même de rester le meilleur et, par conséquent, veut aussi le meilleur autour de lui, ses coéquipiers, son physio ou son entraîneur. Cela produit un grand stress que certains coéquipiers ne sont pas capables de supporter. »

Messi a presque quitté le Barça lors de la dernière fenêtre de transfert au milieu de la spéculation sur un déménagement à Manchester City et beaucoup s’attendent à ce qu’il quitte le club à l’expiration de son contrat en juin.

Unzue, 53 ans, a déclaré que la situation l’avait surpris.

« La vérité est que cela a été un choc pour moi que Messi veuille partir mais, connaissant le club et Leo, je comprends qu’il pourrait avoir des raisons très, très importantes pour prendre cette décision.

«Ce dont j’étais convaincu, c’est que si, à la fin, il restait, il ferait de son mieux et maintiendrait ses ambitions.

« [Barcelona coach Ronald] Koeman gère bien Messi et le groupe, et la situation n’est pas facile, même si je pense qu’entrer dans un grand club qui a remporté des titres est plus difficile quand ils ont cessé de gagner.

« Quand nous sommes arrivés avec Luis Enrique, nous l’avons fait après un an, l’équipe n’avait rien gagné.

« Cela arrive à Koeman maintenant, il arrive à un moment compliqué mais si ce n’est pas un moment compliqué, vous ne recevez pas l’appel pour devenir entraîneur de Barcelone. »

Le Barça croupit à la neuvième place de la Liga, à 12 points du leader Atletico Madrid après 10 matchs et à six points de son rival, le Real Madrid, bien qu’avec un match en main.