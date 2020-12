Lionel Messi a admis qu’il traversait une « très mauvaise période » à Barcelone l’été dernier alors qu’il abordait sa situation au Camp Nou.

Messi, 33 ans, a annoncé son intention de quitter le Barca plus tôt cette année et a tenté d’activer une clause de rupture dans son contrat via burofax.

Mais les responsables de la Liga et de Barcelone ont affirmé que la clause avait expiré et Messi a finalement décidé d’éviter un différend juridique en restant une autre saison.

La dispute a couronné un été lamentable pour le six fois vainqueur du Ballon d’Or, dans lequel il était également sur le côté receveur d’un 8-2 humilié par le Bayern Munich en Ligue des champions.

Pendant ce temps, il y a eu peu de signes d’amélioration cette saison et Barcelone occupe la cinquième place de la Liga, à huit points du leader de l’Atletico Madrid, qui a également un match en cours.

Messi est hors contrat à la fin de la saison avec Manchester City, le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan se disputant sa signature.

Mais l’Argentin insiste sur le fait que la saga de l’été dernier est fermement derrière lui et qu’il se concentre sur la sortie de Barcelone de leur «période difficile».

Messi a déclaré à la sortie espagnole La Sexta : « La vérité c’est qu’aujourd’hui je vais bien. C’est vrai que j’ai passé un très mauvais moment l’été.