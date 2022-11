Messi s’exprime sur les chances de l’Argentine au Qatar 2022

La légende du football s’est entretenue avec les médias de son pays natal avant le week-end

Le capitaine argentin Lionel Messi a déclaré qu’il se sentait “beaucoup de similitudes” entre le groupe actuel de joueurs de son pays et celui qui a atteint la finale de la Coupe du monde en 2014, et a souligné l’importance de bien commencer à Qatar 2022.

Messi a été nommé vendredi dans l’équipe de 26 joueurs de Lionel Scaloni et a accordé une interview au journal sportif national Ole.

“Je pense que c’est fondamental et ça te marque beaucoup pour la suite de la Coupe du monde” a-t-il déclaré, ajoutant que l’Albiceleste devait commencer fort contre l’Arabie saoudite dans le groupe A le 22 novembre avant d’affronter le Mexique et la Pologne.

L’Argentine est l’un des favoris du Qatar en raison de sa séquence de 35 matchs sans défaite, dont une victoire en Copa America. Messi a cependant déclaré qu’ils “il faut s’isoler [themselves] de tout ce qui [Argentinian] les gens vivent.

« Bien que nous ayons beaucoup d’espoir, nous sommes également réalistes et conscients que nous traversons une bonne période ; en même temps, il faut savoir que c’est une Coupe du monde, que c’est très difficile. il ajouta.

“Je ressens beaucoup de similitudes entre ce groupe et la Coupe du monde 2014. C’est un groupe qui, quel que soit le match, joue toujours avec la même intensité et la même concentration et je pense que c’est très important. Et nous savons que nous allons nous battre pour cela mais nous [don’t think] nous allons être champions dès le départ comme le pensent les Argentins », il ajouta.

“Au-delà du fait que c’est une belle statistique et un record qui restera si nous atteignons l’objectif et affrontons l’Italie (qui détient un record de 37 matchs sans perdre), nous n’y pensons pas non plus”, Messi a parlé de la séquence sans défaite.

“Et je suis sûr que le mauvais [games] vont arriver à un moment donné, et nous allons les traverser.

“Ce groupe est préparé pour les mauvais. En fait, nous sommes partis d’un mauvais groupe, ce groupe s’est formé lorsque nous avons perdu contre le Brésil en demi-finale de la Copa America en 2019 et c’est à partir de là que ce qui a été généré a été généré.

“Je pense que nous allons être préparés, j’espère [the difficult games] ne sera pas si mal et nous avancerons. Mais nous allons bien comme nous sommes arrivés, sans penser à la séquence sans défaite », il a dit.