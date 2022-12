Messi se donne, l’Argentine une autre chance à la Coupe du monde

AL DAAYEN, Qatar — Lionel Messi a mené l’Argentine à une sixième finale de Coupe du monde avec une confortable victoire 3-0 en demi-finale contre la Croatie au stade Lusail mardi.

Messi a marqué son cinquième but au Qatar avec un penalty en première mi-temps après que Julian Alvarez a été renversé par Dominik Livakovic, avant qu’Alvarez ne porte le score à 2-0 avec une course et une finition qui ont commencé dans sa propre moitié de terrain. Tous les doutes sur la participation de l’Argentine à la finale de dimanche contre la France ou le Maroc ont été levés au milieu de la seconde mi-temps lorsque la course mazy de Messi sur la droite a été terminée par Alvarez.

Réaction rapide

1. Messi se donne une autre chance de remporter le trophée de la Coupe du monde

Messi collectionne les records au Qatar. La prochaine chose sur la liste est le trophée de la Coupe du monde.

Le soir où il a rejoint Lothar Matthaus en tant que recordman d’apparitions dans l’histoire de la Coupe du monde masculine, il a également marqué son 11e but en Coupe du monde pour dépasser Gabriel Batistuta pour le plus grand nombre de l’histoire de l’Argentine. Cependant, rien de tout cela n’aura d’importance si ce tournoi ne se termine pas avec une médaille de vainqueur de la Coupe du monde sur son CV.

Il a fait sa part pour entraîner l’Argentine à sa sixième finale, marquant jusqu’à présent à chaque tour à élimination directe, et maintenant il a la chance de rejoindre des joueurs comme Pelé et Diego Maradona sur la liste des grands joueurs qui ont remporté le plus gros prix du jeu. Il a déjà construit une carrière qui le place aux côtés de ces joueurs dans le débat sur le meilleur de tous les temps, mais gagner la Coupe du monde l’amènerait sans doute à un autre niveau.

Il n’en est pas encore là, et en tant que l’un des deux seuls joueurs restants de la défaite finale de la Coupe du monde de l’Argentine face à l’Allemagne en 2014, il saura que près n’est pas assez près. Dimanche, il aura l’opportunité de remporter le seul trophée qui lui ait jusqu’à présent échappé.

Sa passe décisive pour le deuxième but d’Alvarez, ramassant le ballon sur la ligne médiane et passant devant Josko Gvardiol sur la ligne de touche, a été un rappel opportun que même à 35 ans, il reste l’un des meilleurs joueurs du monde.

2. Messi touche à sa fin, mais Alvarez ne fait que commencer

Si Messi est prêt à partir au coucher du soleil, peut-être avec la Coupe du monde sous le bras, alors Alvarez semble déjà prêt à prendre sa place.

Avant le début du tournoi, il ne faisait aucun doute que Lautaro Martinez commencerait en tant qu’avant-centre de premier choix du manager Lionel Scaloni, mais Alvarez a tenté sa chance quand elle est arrivée. Maintenant, l’attaquant de Manchester City est l’homme principal à côté de Messi.

Il a dû attendre le troisième match de groupe contre la Pologne pour commencer, mais depuis lors, le joueur de 22 ans a marqué quatre buts en quatre matchs pour se faire un certain partant contre la France ou le Maroc lors de la finale de la Coupe du monde de dimanche. Son but contre la Croatie, fuyant sa propre moitié de terrain, sera rejoué encore et encore comme l’un des grands moments de la Coupe du monde de l’Argentine.

Alvarez est passé inaperçu à City cette saison – principalement à cause de la forme surhumaine d’Erling Haaland – mais propulsé sur la plus grande scène du football au Qatar, il a montré à quel point il est bon, même à un si jeune âge. La question suivante est : à quel point peut-il devenir bon ? Il fera bien de se rapprocher des records de Messi, mais alors qu’un attaquant se prépare pour son expulsion, un autre montre que cette équipe argentine est plus que son emblématique n ° 10.

3. Deuxième finale consécutive, un pas de trop pour la Croatie

La course de la Croatie en 2018 a été stoppée brutalement lorsque la France a marqué quatre fois en 65 minutes en finale. Au Qatar, l’Argentine a marqué deux buts en cinq minutes.

Leur progression dans ce tournoi s’est construite sur leur organisation à l’arrière et sur le maintien du ballon au milieu de terrain – ils n’ont eu besoin que d’un seul tir cadré pour forcer la prolongation contre le Brésil. Quelques minutes de chaos juste avant la mi-temps contre l’Argentine ne faisaient pas partie du plan.

L’entraîneur Zlatko Dalic se demandera comment une balle droite de la ligne médiane a suffi à faire passer Alvarez avant d’être renversé par Dominik Livakovic pour le penalty. Il sera encore plus confus quant à la façon dont un corner croate s’est terminé avec Alvarez quittant sa propre moitié de terrain pour marquer, malgré l’attaquant donnant les deux Josip Juranovic et Borna Sosa occasions de dégager le ballon.

La Croatie ne marque pas beaucoup de buts. En concéder deux bâclés, à un moment aussi crucial du match, s’est avéré désastreux.

Cela ne devrait pas nuire à ce qu’ils ont réalisé lors de la Coupe du monde – atteindre deux demi-finales consécutives est un exploit remarquable pour un pays de moins de 4 millions d’habitants – mais ils regretteront de ne pas avoir rendu la soirée plus inconfortable pour l’Argentine.

Lionel Messi a marqué un but et en a inscrit un autre dans une performance exquise et record pour le capitaine argentin. Lars Baron/Getty Images

Notes des joueurs (1 = pire, 10 = meilleur)

Argentine: Émiliano Martinez sept, Nahuel Molina sept, Nicolas Tagliafico sept, Nicolas Otamendi sept, Christian Romero sept, Leandro Paredes sept, Rodrigo de Paul sept, Alexis MacAllister sept, Enzo Fernández 7, Lionel Messi 8, Julian Alvarez 8

Sous-titres : Lisandro Martinez sept, Exequiel Palacios 6, Paulo Dybala 6, Juan Foyth 6, Ange Corréa 6

Croatie: Dominik Livakovic 7, Josip Juranovic 4, Borna Sosa 3, Dejan Lovren 6, Josko Gvardiol 6, Marcelo Brozovic 5, Mateo Kovacic 6, Luka Modric 6, Mario Pasalic 5, Ivan Perisic 6, Andrej Kramaric 4

Sous-titres : Nikola Vlasic 6, Mislav Orsic 6, Bruno Petkovic 6, Marko Livaja 6, Lovro Majer 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Julian Alvarez, Argentine. A remporté le penalty pour le premier but et a marqué le deuxième avec une course qui a commencé dans sa propre moitié de terrain.

PIRE : Borna Sosa, Croatie. L’arrière gauche de la Croatie a semblé nerveux dès le début et a été l’un des défenseurs qui a laissé passer Alvarez pour le deuxième but de l’Argentine.

Faits saillants et moments marquants

Plus que Batistuta, plus que Maradona. Aucun Argentin n’a marqué plus en Coupe du monde que Messi.

LIONEL MESSI DEPASSE GABRIEL BATISTUTA POUR DEVENIR LE MEILLEUR BUTEUR ARGENTIN DE TOUS LES TEMPS EN COUPE DU MONDE ! 🇦🇷 pic.twitter.com/njhhcOQoJk — ESPN FC (@ESPNFC) 13 décembre 2022

Pour la Croatie, c’est probablement la fin d’une époque, alors que Modric, 37 ans, quitte le terrain en compétition internationale pour ce qui est probablement la dernière fois.

Luka Modric sort pour ce qui pourrait être son dernier match de Coupe du monde. Une standing ovation pour une légende 👏 pic.twitter.com/TEL37wtBYX — ESPN FC (@ESPNFC) 13 décembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Messi : “Je dirais que le [defeat against Saudi Arabia] a été un coup dur car nous étions invaincus depuis six matches. Commencer ainsi dans une Coupe du monde, on ne pensait pas perdre face à l’Arabie saoudite. C’était un test décisif pour toute l’équipe, mais nous avons prouvé à quel point nous étions forts. On a gagné les autres matches et c’était très difficile ce qu’on a fait. Chaque match était une finale et nous étions conscients que si nous ne gagnions pas, les choses seraient compliquées pour nous.

“Nous avons remporté cinq finales et j’espère que ce sera le cas pour la finale de dimanche. Nous avons perdu lors du premier match à cause de petits détails mais cela nous a aidés à être plus forts.”

Dalic sur son avenir en tant que sélectionneur de la Croatie : “Mon plan et mon objectif est d’amener la Croatie à l’Euro 2024.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Le 11e but de Messi en Coupe du monde en carrière dépasse Batistuta pour le plus grand nombre de l’histoire masculine de l’Argentine.

– À 35 ans, Messi est le plus vieil homme à avoir marqué cinq buts en une seule Coupe du monde.

– Le huitième but de Messi en Coupe du monde est le plus grand de l’histoire de la Coupe du monde masculine, brisant l’égalité avec Paolo Rossi, Luis Suarez et Gerd Muller.

– Messi a marqué dans chacun des matchs à élimination directe de l’Argentine au Qatar. Il n’avait jamais marqué de but en huitièmes de finale lors de l’une de ses quatre Coupes du monde précédentes.

– À 22 ans et 317 jours, Alvarez est le deuxième plus jeune argentin à marquer plusieurs buts en huitièmes de finale de Coupe du monde depuis Carlos Peucelle en 1930.

– Le deuxième but du match d’Alvarez lui donne quatre buts dans cette Coupe du monde, à égalité avec Gonzalo Higuaín pour le plus pour tout joueur masculin argentin âgé de 22 ans ou moins.

– Messi a marqué lors de trois matchs consécutifs de Coupe du monde, ce qu’il a également fait lors de la course de l’Argentine à la finale de 2014 au Brésil. Il est le premier homme depuis au moins 1966 à avoir cumulé plusieurs séquences de trois buts en Coupe du monde.

Suivant

Argentine: La Albiceleste passer à la finale de dimanche, où ils affronteront le vainqueur de la France contre le Maroc à 10 h HE.

Croatie: La Croatie reviendra jouer dans les éliminatoires de l’Euro 2024 le 25 mars, lorsqu’elle accueillera le Pays de Galles.