Messi sauve les espoirs de l’Argentine en Coupe du monde, la tactique du Mexique échoue

LUSAIL, Qatar – Les buts de Lionel Messi et Enzo Fernandez ont sauvé l’Argentine de l’élimination en Coupe du monde et ont battu le Mexique 2-0 samedi dans le groupe C.

Devant 88 966 supporters au Lusail Stadium, le match a d’abord été nerveux avec beaucoup de fautes mais un manque d’occasions de part et d’autre. Puis, en seconde période, Messi a ouvert la feuille de match avec une opportunité parfaite à la 64e minute qui a permis aux Sud-Américains de mener 1-0.

À la 87e minute, Fernandez a scellé le résultat 2-0 avec un beau tir qui a faufilé le gardien mexicain Guillermo Ochoa.

Réaction rapide

1. L’Argentine rebondit avec sa première victoire pour garder les espoirs de la Coupe du monde

Après une défaite choquante 2-1 contre l’Arabie saoudite lors de son premier match de la phase de groupes, l’Argentine n’a pas pu perdre contre le Mexique et a répondu avec un résultat significatif au stade Lusail.

Se heurtant initialement à des obstacles avec Le TriLe plan de jeu défensif de Messi à travers une formation 5-3-2, Messi a finalement sauté sur un tir en seconde période qui a plongé le stade Lusail dans une frénésie. El Tri est apparu secoué après le but, laissant une chance inévitable plus tard à Fernandez de porter le score à 2-0 dans les derniers instants.

La réaction de Lionel Messi au score a été une bouffée de joie suivie d’une expression de soulagement. Sans le but de Messi, l’Argentine aurait été éliminée de la Coupe du monde 2022 après seulement deux matches de groupe. Dan Mullan/Getty Images

Le résultat est bien plus que les trois points gagnés. Si l’Argentine avait perdu, les prétendants au titre auraient mérité une sortie précoce choquante de la Coupe du monde en phase de groupes. Plus important encore, Messi serait également rentré chez lui les mains vides après avoir noté précédemment que ce serait sa dernière Coupe du monde.

Pour l’instant, les espoirs de la nation sportive argentine perdurent.

2. L’expérience tactique de Martino pour le Mexique échoue

L’entraîneur mexicain Tata Martino a soulevé quelques sourcils lorsqu’il a décidé d’abandonner sa formation habituelle en 4-3-3 et d’opter plutôt pour un 5-3-2 contre l’Argentine.

La stratégie consistant à mettre plus de chiffres en défense semblait d’abord frustrer L’Albiceleste, qui n’a eu besoin que d’un peu de temps pour comprendre. En seconde période, cependant, l’Argentine a mis le Mexique dans les cordes avec des buts de Messi et Fernandez, laissant Le Tri avec un chemin plus inquiétant vers le tour à élimination directe.

Désormais, même si le Mexique bat l’Arabie Saoudite lors du dernier match de la phase de poules, Martino et ses hommes devront aussi espérer que le score du Pologne-Argentine joue en leur faveur.

Eu Le Tri n’ayant obtenu qu’un match nul contre l’Argentine samedi, ils n’auraient alors eu besoin que de trois points contre l’Arabie saoudite, et n’auraient pas eu besoin de se fier à l’autre résultat.

3. Après un début tranquille, Messi émerge en héros

Où est Messi? C’était la question que beaucoup se posaient avant le match de samedi et même pendant la première mi-temps – mais il était là au stade Lusail, marquant l’un des buts les plus importants pour l’Argentine jusqu’à présent lors de la Coupe du monde 2022.

Jouant avec l’empressement et le dynamisme de quelqu’un qui ne voulait pas que son chant du cygne se termine en phase de groupes, la superstar a été brillante avec son mouvement et son but en seconde période. Puis quelques minutes avant la fin du temps réglementaire, le n°10 ressortirait une nouvelle fois avec une passe décisive pour Fernandez.

Messi et son équipe ont encore beaucoup de travail à faire en phase de groupes, mais ce sera un énorme soulagement pour les supporters de le voir marquer à nouveau et fournir une passe décisive au Qatar.

Notes des joueurs

Mexique: Guillermo Ochoa 5, Kevin Alvarez 6, Nestor Araujo 5, Cesar Montes 6, Hector Moreno 5, Jesus Gallardo 5, Hector Herrera 6, Andres Guardado 7, Luis Chavez 6, Hirving Lozano 6, Alexis Vega 6

Sous-titres : Erick Gutierrez 6, Raul Jimenez 6, Uriel Antuna 6, Roberto Alvarado 5

Argentine: Emiliano Martinez 7, Gonzalo Montiel 6, Nicolas Otamendi 7, Lisandro Martinez 7, Marcos Acuna 7, Rodrigo de Paul 6, Guido Rodriguez 7, Angel Di Maria 7, Lionel Messi 9, Alexis Mac Allister 7, Lautaro Martinez 6

Sous-titres : Enzo Fernandez 8, Julian Alvarez 7, Nahuel Molina 7, Cristian Romero 7, Exequiel Palacios 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Lionel Messi, Argentine

But, passe décisive et vainqueur mérité de l’Homme du match : la superstar mondiale est la raison pour laquelle l’Argentine se bat toujours pour une place en huitièmes de finale.

PIRE : Jesus Gallardo, Mexique

L’ailier arrière avait l’air dépassé lorsque l’Argentine errait dans sa zone de défense et n’avait souvent aucun problème à se frayer un chemin devant lui. À l’avenir, il n’a pas fourni grand-chose.

Faits saillants et moments marquants

Il n’y a pas eu de faits saillants ou de moments notables en première mi-temps.

Vous ne nous croyez pas ? Il n’y avait que trois coups total (un pour l’Argentine, deux pour le Mexique) et les buts attendus, ou xG, étaient les plus bas en une mi-temps de la Coupe du monde 2022 à ce jour. Le Mexique n’a enregistré qu’un 0,07 xG et l’Argentine a fait encore pire avec 0,05.

La seconde mi-temps semblait se dérouler de la même manière jusqu’à ce que apparemment de nulle part, Lionel Messi trouve le fond du filet pour l’Argentine.

Nous ne saurions trop insister sur le peu de choses qui se sont passées pour l’autre côté de l’attaque, et sur la façon dont Messi s’est retourné et a tiré en une fraction de seconde bien à l’extérieur de la surface et a réussi à le placer parfaitement. C’est le but qui a sauvé la Coupe du monde argentine.

Où est Messi? Messi est ICI 🐐🇦🇷 pic.twitter.com/XpxXYpBR0p – Football FOX (@FOXSoccer) 26 novembre 2022

Avec l’Argentine en tête 1-0, l’état du jeu a changé – tout s’est ouvert et l’Argentine était soudainement en avance.

Enzo Fernandez a anéanti tout espoir de retour du Mexique avec une frappe de curling sensationnelle du coin intérieur de la surface. C’était une beauté de donner une avance de 2-0 à l’Argentine.

🔥 ¡QUE GOLAAAAAZ⚽️⚽️⚽️⚽️ ! 😍 Ahora apareció Enzo Fernández ⚽️ en las redes mexicanas 🇲🇽 y está liquidando el partido 🙌#ElMundialLoEsTodo #ARGvsMEX pic.twitter.com/1YWekRxEK3 – Telemundo Sports (@TelemundoSports) 26 novembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

L’Argentin Lionel Messi sur le résultat: “Après le but, nous sommes redevenus qui nous sommes. Donc, c’est génial – nous avions besoin de ce résultat, nous avions besoin de cette euphorie dans ce match que nous devions gagner.”

Messi sur le changement de jeu : “… Tout s’est joué en deux parties simples. Nous savions qu’aujourd’hui nous devions gagner, qu’une autre Coupe du monde commençait pour nous et nous savions quoi faire. Nous ne pouvons pas baisser la garde maintenant.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Messi a marqué 13 buts pour l’Argentine en 2022, son record en une année civile. (Meilleur suivant : 12 buts en 2012.)

Messi a marqué en six matchs de suite pour l’Argentine, égalant sa plus longue séquence de buts pour le Albiceleste (de novembre 2011 à septembre 2012).

A 21 ans et 313 jours, Fernandez est le plus jeune joueur à marquer pour l’Argentine en Coupe du monde depuis Messi en 2006 face à la Serbie-Monténégro (18 ans et 358 jours).

Suivant

Mexique: Il reste un match dans le groupe C pour Le Triet ils affronteront l’Arabie saoudite le mercredi 30 novembre à 14 h HE, ce qui déterminera si le Mexique se qualifiera ou non pour les huitièmes de finale. Le quinto partido (un cinquième match convoité et attendu depuis longtemps en quarts de finale) est en jeu – ils doivent atteindre le quart (le quatrième match) premier.

Argentine: De même, L’Albiceleste terminez le groupe C contre la Pologne le mercredi 30 novembre à 14 h HE. Maintenant qu’ils n’ont pas perdu contre le Mexique, un tir à élimination directe est toujours en jeu pour l’Argentine.