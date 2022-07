Messi, Saka, Kimpembe, De Jong, Toney et plus

Bienvenue à 101Récapitulatif quotidien des principales nouvelles et rumeurs sur les transferts pour le dimanche 17 juillet.

Potins

Le Paris Saint Germain demande entre 60 et 65 millions d’euros pour le défenseur Presnel Kimpembe, tandis que Chelsea prépare une offre d’ouverture de 50 millions d’euros [Fabrizio Romano]

Mikel Arteta a révélé qu’un nouveau contrat pour la star d’Arsenal, Bukayo Saka, n’était “qu’une question de temps”. Son contrat actuel expire en 2024. [Football.London]

Tout indique maintenant que Frenkie de Jong restera à Barcelone cet été malgré l’intérêt important de Manchester United [Sport]

Nottingham Forest a fait une offre de 10 millions de livres sterling pour l’attaquant de Middlesbrough Marcus Tavernier alors qu’ils cherchent à renforcer davantage leur équipe [Daily Mail]

Lionel Messi a déclaré au PSG qu’il n’envisagerait aucune nouvelle proposition de contrat avant la Coupe du monde de novembre. La partie française veut le lier à un nouveau contrat d’un ou deux ans [Sky Sports]

Manchester United est l’un des quatre clubs à garder un œil sur l’attaquant de Brentford Ivan Toney. On pense également que West Ham, Leeds et Newcastle suivront le joueur de 26 ans cet été [The Mirror]

Pendant ce temps, Leeds United a imposé un prix de 35 millions de livres sterling sur la tête de Jack Harrison au milieu de l’intérêt de Newcastle et de Tottenham [The Daily Mail]

Le nouveau contrat de gestion MLS de Wayne Rooney contient une clause qui lui permettra de retourner en Angleterre si une équipe de haut niveau vient frapper à la porte [Mirror]

Arsenal a commencé à discuter des conditions personnelles avec Oleksandr Zinchenko après avoir conclu un accord de 30 millions de livres sterling avec Manchester City pour le défenseur [Fabrizio Romano]

West Ham a fait des offres pour Amadou Onana et Armando Broja alors qu’ils cherchent à renforcer l’équipe de David Moyes avant la nouvelle saison [Sky Sports News]

