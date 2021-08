Messi + Ronaldo = Pedro. La star de Barcelone et de l’Espagne joue plus que les deux combinés dans un été révolutionnaire

L’Espagne n’est qu’à une victoire de sa première médaille d’or olympique en football depuis 1992, et pour l’un de ses joueurs vedettes, cela a été l’été le plus chargé.

Un seul but en prolongation de Marco Asensio a suffi pour permettre à l’équipe espagnole des moins de 23 ans de se qualifier pour le match pour la médaille d’or, aux dépens des hôtes japonais, et d’organiser une finale des poids lourds contre le Brésil à Yokohama samedi.

Pedri a joué 1 068 minutes de football international à travers l’Euro et les Jeux olympiques. Il n’est plus qu’à un match d’une médaille d’or 🥇 pic.twitter.com/ATLGPvfiaS – ESPN FC (@ESPNFC) 3 août 2021

Avec un seul match d’un programme d’été exténuant restant, cela est sans aucun doute un soulagement béni pour le milieu de terrain espagnol Pedri, qui a commencé chaque match pour son pays aux Jeux olympiques.

La star de Barcelone, âgée de 18 ans, dispute son deuxième tournoi international majeur de l’été, ayant également participé à chaque match de l’Espagne à l’Euro 2020, manquant une minute d’action.

En effet, Pedri a maintenant totalisé 1 068 minutes de football international compétitif réparties entre l’Euro et les Jeux olympiques et devrait dépasser les 5 000 minutes de football en 2020-21 s’il commence le match pour la médaille d’or.

En commençant contre l’Égypte lors du match d’ouverture de la phase de groupes de l’Espagne à Tokyo 2020, le jeune faisait sa 66e apparition d’une saison 2020-21 apparemment sans fin.

À titre de comparaison, au cours de cet été de football international en cours, Lionel Messi a joué 630 minutes pour l’Argentine en route pour remporter la Copa America 2021, tandis que Cristiano Ronaldo a joué 360 minutes pour le Portugal à l’Euro 2020.

Pedri a déjà joué plus de minutes que Messi et Ronaldo réunis (990), et il lui reste encore un match à jouer.

Euro 2020

Pedri a joué 629 minutes en six matchs à l’Euro 2020, le seul « repos » accordé par l’entraîneur Luis Enrique étant les 60 secondes de détente qu’il a passées sur le banc après avoir été remplacé à la 119e minute de la victoire de l’Espagne aux tirs au but contre la Suisse en les quarts de finale.

Au cours du tournoi, Pedri est devenu à la fois le plus jeune joueur à représenter l’Espagne lors de la finale d’un championnat d’Europe (18 ans, 201 jours – battant un record établi par Miguel Tendillo il y a 40 ans) et le plus jeune joueur à représenter l’Espagne en les huitièmes de finale d’un championnat d’Europe (18 ans et 215 jours).

La Roja ont finalement été éliminés aux tirs au but en demi-finale par les vainqueurs éventuels, l’Italie, bien que l’immense impact de Pedri pendant ce match et au cours du tournoi dans son ensemble l’ait vu élu Jeune joueur du tournoi Euro 2020.

Jeune Joueur du Tournoi 🥇 🇪🇸 Résumez Pedri à l’EURO 2020 en un mot 👇@SeFutbol | #ESP | #EURO2020 pic.twitter.com/RYcGH1ZAvO – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 11 juillet 2021

Il était également le seul joueur espagnol à être inclus dans l’équipe du tournoi Euro 2020, ayant excellé dans un certain nombre de mesures statistiques clés (un taux de réussite global de 92% étant parmi les plus impressionnants).

jeux olympiques

À peine 16 jours après avoir disputé les 120 minutes du dernier match de l’Espagne à l’Euro 2020, Pedri a de nouveau enfilé le maillot rouge pour jouer les 90 minutes complètes de leur match d’ouverture de la phase de groupes des Jeux olympiques de 2020 contre l’Égypte.

Il a ensuite joué les 90 minutes complètes du deuxième match de groupe de l’Espagne (une victoire 1-0 sur l’Australie), avant de finalement bénéficier de 17 minutes de repos à la fin de leur troisième et dernier match de phase de groupes contre l’Argentine.

Après avoir suffisamment récupéré, Pedri est revenu dans la formation de départ et a joué 102 minutes lors de la victoire de l’Espagne en prolongation contre la Côte d’Ivoire, puis a commencé contre le Japon, accumulant un autre changement de 83 minutes.

Cela fait 439 minutes réparties sur cinq apparitions aux matchs jusqu’à présent.

Ainsi, quelque 310 jours après le début de sa saison, Pedri se prépare maintenant pour le 71e et dernier match d’une campagne vraiment punitive alors que l’Espagne se prépare à affronter le Brésil lors du match pour la médaille d’or olympique de football ce week-end.

Pedri pourrait terminer l’été avec une médaille d’or samedi. Koki Nagahama/Getty Images

Barcelone

Tout cela survient après que Pedri a fait 52 apparitions dans toutes les compétitions au cours d’une saison décisive pour Barcelone, commençant 40 fois.

Cela représente 3 526 minutes, ajoutez ses apparitions U21 plus 213 minutes lors des éliminatoires de la Coupe du monde en mars, et son total s’élève à 4 975 minutes vraiment étonnantes avec un match à jouer.

Pedri n’est que l’un des neuf joueurs à commencer la pré-saison avec nous cette semaine à Barcelone. pic.twitter.com/lNotP4HWZQ – FC Barcelone (@FCBarcelona) 10 août 2020

Il ne savait pas que lorsque son entraînement de pré-saison avait commencé en août 2020, il serait encore en train de se brancher presque une année civile plus tard.

Pedri est également devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du Barça à disputer 50 apparitions en compétition pour le club catalan au cours de la saison 2020-21 lorsqu’il a affronté l’Atletico Madrid en mai – un record seulement amélioré par Bojan Krkic, qui avait 18 ans et 3 ans. jours où il atteignit son demi-siècle.

Le fait que Pedri ait réussi à produire ses 50 premiers matchs pour le club en l’espace d’une saison le rend d’autant plus impressionnant.

En effet, seuls deux joueurs du Barça ont franchi ce cap depuis la campagne 2013-14, à savoir Arturo Vidal (53 matchs 2018-19) et Ivan Rakitic (51 matchs 2014-15).

Barcelone commence sa campagne en Liga dans seulement 10 jours. Mais Pedri a-t-il besoin de temps libre avant de retourner au football de club ?

« J’essaie de profiter du football et mes jambes se sentent bien », a déclaré Pedri à CatRadio. « Des vacances ? Je ferai ce que le Barça me dit de faire. »