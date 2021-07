Messi, Ronaldo et Mbappe parmi les stars profitant des vacances d’été de Miami à Mykonos

Avec l’Euro 2020 et la Copa America maintenant terminés et dépoussiérés, et le rappel à l’entraînement de pré-saison n’étant pas encore arrivé, les footballeurs professionnels du monde entier ont saisi l’occasion de s’évader pour une semaine ou deux de repos et de détente.

Les joueurs qui ont participé aux tournois en Europe et en Amérique du Sud ont dû attendre un peu avant d’avoir la chance d’aller à la plage. Les joueurs italiens célèbrent leur titre de champions d’Europe, tandis que les joueurs anglais font de leur mieux pour oublier à quel point ils ont frôlé la gloire en finale à Wembley. Lionel Messi fait partie des stars argentines qui prennent des vacances après avoir mis fin à l’attente de 28 ans de leur pays pour redevenir rois de la CONMEBOL.

Les joueurs qui étaient en action cet été mais n’ont pas fait tout le chemin ont au moins pu s’envoler plus tôt avec leur famille et leurs amis, tandis que d’autres grandes stars ont eu tout leur été libre pour partir à la recherche d’un bien mérité. Pause.

Voici comment les plus grandes stars du jeu se sont calmées cet été.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Italie

L’équipe d’Italie célèbre toujours son immense performance à l’Euro 2020, battant l’Angleterre aux tirs au but dans une finale tendue et épuisante. Défiant leurs années avançantes, paire défensive vétéran Léonard Bonucci et Giorgio Chiellini ont attaqué l’été avec une vigueur juvénile. Les défenseurs centraux grisonnants a pris le trophée au lit après la finale, prometteur Azzurri fans, ils le protégeraient pendant que toute la nation dormait la nuit précédente. Le duo de la Juventus a ensuite maintenu le schtick, savourant joyeusement une assiette de pâtes à partager pendant les vacances ensemble.

Gardien de but Gianluigi Donnarumma perdu peu de temps pour terminer son transfert post-finale au Paris Saint-Germain avant de partir pour une pause au soleil bien méritée avec sa compagne Alessia.

Immobile e insigne os maiores pic.twitter.com/ZyXtKemwBY – vainqueur (@jtwmberlake) 20 juillet 2021

Ciro Immobile et Lorenzo Insigne s’est envolé pour Ibiza pour quelques jours de récupération sous le soleil méditerranéen, avec le duo louant un yacht puis se promener joyeusement autour de la côte en jet-ski ensemble.

Après avoir impressionné par une série de performances décisives à l’Euro 2020, Jorginho fait défiler le trophée autour de Rome avant de se diriger vers la plage, où il a été rencontré par son coéquipier de Chelsea Thiago Silva.

Marco Verratti passe une bonne semaine : Dimanche : Gagne les Euros 🏆

Jeudi : se marie 💍 (via k.mbappe/IG) pic.twitter.com/Q12mJipKmM – ESPN FC (@ESPNFC) 16 juillet 2021

Ami milieu de terrain Marco Verratti assuré une double célébration en remportant non seulement le championnat d’Europe, mais se marier avec sa partenaire Jessica à Paris quelques jours plus tard. Le mariage était une affaire typiquement étoilée, avec un coéquipier du PSG Kylian Mbappé fournissant même plusieurs des photos.

Angleterre

Après avoir subi une défaite déchirante à domicile, l’équipe d’Angleterre a tout de même réussi à célébrer sa fantastique performance lors du tournoi avec une pause de groupe sur l’île grecque de Mykonos. Plusieurs membres de l’équipe se sont réunis pour dîner dans un restaurant, pour être à nouveau bercé par « Sweet Caroline », la chanson qui les a suivis tout au long de l’été. Ce temps, Kyle Walker était sur place pour diriger l’équipe dans une (autre) interprétation entraînante de ce fidèle classique de Neil Diamond.

Ben Chilwell et Jack Grealish étaient là aussi, avec la paire posant pour des photos pendant que ressemblant à des membres d’un boyband des années 1990 qui n’a pas réussi.

🕺 Jadon Sancho & Marcus Rashford profitant de vacances avant le nouveau #mufc la saison démarre pic.twitter.com/IuPIsBtAgx — UtdDistrict (@UtdDistrict) 15 juillet 2021

Après les deux tirs au but manqués lors de la fusillade contre l’Italie, Marcus Rashford et Jadon Sancho a décidé de s’évader avec des vacances à Turks & Caicos. Les nouveaux coéquipiers de Manchester United ont été vus se lier avec un peu de chant à bord de leur jet privé, accompagné du rappeur Chibz.

Merci de t’être occupé de nous mon pote. Top man❤️👊🏼 https://t.co/gUpszdIrfS – Riz Declan (@_DeclanRice) 18 juillet 2021

Non content de simplement jouer au basket, Monture maçon et Riz Declan apprécié une session animée cerceaux de tir sur le pont arrière d’un yacht de luxe.

Pendant ce temps, Dominique Calvert-Lewin a pu retourner à son passe-temps favori – se balançant dans absolument exceptionnel haute couture ensembles.

Argentine

Lionel Messi a également connu du succès sur le plan international, remportant son tout premier grand honneur avec l’Argentine en battant le Brésil en finale de la Copa America. Après avoir célébré cette réalisation capitale avec son Albiceleste coéquipiers, la star de Barcelone s’est retirée afin de passer du bon temps avec sa famille en vacances dans une villa exclusive en bord de mer à Miami. Messi a provoqué une sorte de tempête parmi les habitants, régulièrement attirer des groupes de fans en adoration à se rassembler en dehors des divers restaurants et cafés qu’il a fréquentés pendant son séjour à Key Biscayne. Heureusement, la foule s’était éclaircie au moment où la famille Messi aventuré une excursion d’une journée dans le sud de la Floride, alors que toute la bande posait pour des photos à l’extérieur du Hard Rock Hotel en forme de guitare.

Messi n’est pas étranger aux tatouages, mais son coéquipier international Ange Di Maria peut-être vient-il de le surpasser en obtenant un énorme morceau d’art corporel du trophée de la Copa America sur sa cuisse. Eh bien, il a marqué le but de la victoire en finale, après tout.

Mais il n’y avait pas que les finalistes qui profitaient du soleil et de la mer entre les saisons. Avec l’élimination du Portugal de l’Euro 2020 en huitièmes de finale, le rêve de Ronaldo de remporter deux titres européens consécutifs ne s’est pas tout à fait réalisé comme prévu – malgré la fin du tournoi en tant que vainqueur du Golden Boot. Quoi qu’il en soit, l’attaquant de la Juventus n’avait pas l’air trop navré au moment où il est rentré chez lui, passant des journées à se détendre au soleil avec sa famille à bord d’un yacht de luxe et posant pour son armée d’adeptes. L’attaquant de la Juventus s’est assuré que son énorme compte Instagram savait à quel point il était heureux d’être passer du temps avec sa partenaire Georgina Rodriguez, aussi bien que laisser tomber un message cryptique qui a bien fait tourner le moulin à rumeurs de transfert.

Kylian Mbappé

Après avoir été quelque peu en deçà des attentes avec la France à l’Euro 2020, Mbappe a profité d’une pause estivale discrète avec une sortie sur les réseaux sociaux réduite au minimum. Cependant, il était temps pour le jeune attaquant d’assister au mariage d’un coéquipier où Mbappé mêlé à plusieurs anciens du PSG, dont Zlatan Ibrahimovic. Le jeune homme de 22 ans a partagé une photo du couple ensemble lors de la réception en plein air à Paris, sous-titrée uniquement avec quelques emojis convenablement royaux. Bien plus tard, et loin du faste et du glamour d’un mariage parisien, Mbappe a pu s’adonner à un moment de réflexion tranquille. à côté d’une piscine illuminée.

Pogba a commencé le processus de guérison après que la France a été éliminée de l’Euro 2020 en huitièmes de finale par la Suisse par Partir à Miami pour faire la fête avec Ronaldinho. Le milieu de terrain de Manchester United était rejoint par un ancien coéquipier de la Juventus Paulo Dybala, ainsi que Le rappeur nigérian Burna Boy. Pogba a aussi joué un peu au basket, montrant son jeu à trois points dans une vidéo sur Instagram et même demander au joueur de Miami Heat Jimmy Butler de mettre un mot pour lui.

Malgré son meilleur total de buts jamais marqué lors d’un tournoi majeur avec la Pologne, Lewandowski a tout de même subi une sortie anticipée à l’Euro 2020 après que son pays a été éliminé au premier obstacle. Après s’être enfoncé dans le sol avec son équipe nationale, l’attaquant du Bayern Munich a naturellement cherché l’ombre en optant pour une pause estivale en Espagne. Lewandowski pourrait être trouvé se détendre dans son bob et ses tongs en déambulant dans la rue de Palma de Majorque, avant dévaler les sentiers sur son VTT une fois que les choses se sont un peu calmées. Bien sûr, l’amateur de fitness de 32 ans a également trouvé le temps de s’adonner à un petit « yoga acrobatique » — ce qui semble précisément aussi périlleux que cela puisse paraître — sur la plage avec sa femme, Anna.

Après avoir raté la sélection à l’Euro 2020 pour l’Espagne, Sergio Ramos a passé les premières semaines de ses vacances d’été à finaliser un transfert gratuit au Paris Saint-Germain, mettant ainsi un terme à ses 16 ans d’association avec le Real Madrid. Agé de 35 ans et avec un tout nouveau chapitre de sa carrière à préparer, le défenseur central vétéran a apparemment passé le dernier mois ou les deux derniers à s’assurer qu’il sera en parfaite condition physique à son arrivée en Ligue 1. Ramos a régulièrement partagé des vidéos de ses séances de musculation saturées de sueur et exercices d’exercice sur la plage, qui sont presque aussi fatigants à regarder qu’à faire. Et quelle meilleure façon de se rafraîchir après une dure journée de craquements, de squats et de flexions sans fin qu’en rassemblant la famille pour un plongeon dans le bassin profond.

Après avoir raté la qualification pour l’Euro 2020 avec la Norvège, Haaland a passé une partie de son été à Mykonos, se relaxant sur l’île grecque avec son entourage alors que le tournoi se déroulait à travers l’Europe. L’attaquant du Borussia Dortmund a également porté une variété de vêtements de créateurs extravagants, de pyjama en soie à une tenue assortie sur le thème des flamants roses et une chemise Boca Juniors. Haaland a également été aperçu en train de faire la fête avec Riyad Mahrez, qui effrontément promis d’essayer d’attirer l’attaquant à signer pour Manchester City.

Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin alors que le jeune homme de 20 ans a rangé ses vêtements de fantaisie et ses lunettes de soleil afin de retour à Dortmund et commencer la pré-saison annuelle – mais pas avant d’avoir trouvé le temps de faire ses corvées en nourrir les vaches à la ferme.

Il n’y avait jamais eu la perspective d’un tournoi de football pour occuper Salah cet été, il est donc retourné dans son Égypte natale pour des vacances d’été, qu’il a largement passées à se prélasser au soleil. Qu’il s’agisse à bord d’un yacht ou alors se balancer doucement dans un hamac, l’attaquant de Liverpool a certainement semblé profiter au maximum de sa pause en rechargeant les batteries avant ses préparatifs pour la saison 2021-22.