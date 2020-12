Facebook

L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a été nominé pour le meilleur joueur masculin de l’année de la FIFA pour 2020 aux côtés de Lionel Messi de Barcelone et de Cristiano Ronaldo de la Juventus.

Lewandowski, dont les buts ont aidé le Bayern à remporter le triplé en 2019-2020, a déclaré qu’il était déçu que le prix annuel du Ballon d’Or ait été annulé en raison du COVID-19.

Mais il a la chance d’ajouter un tout premier prix FIFA The Best alors qu’il affronte les précédents vainqueurs Ronaldo (deux) et Messi (un).

Le prix féminin sera disputé entre la défenseuse de Manchester City Lucy Bronze, l’attaquant de Chelsea Pernille Harder et la défenseuse lyonnaise Wendie Renard.