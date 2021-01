BARCELONE: Lionel Messi s’est remis d’une blessure à la cheville et est prêt à affronter Huesca dimanche alors que Barcelone cherche à remettre sa saison en Liga sur les rails après le match nul 1-1 surprise de la semaine dernière à domicile contre Eibar, a déclaré l’entraîneur Ronald Koeman.

Le meilleur buteur de tous les temps du Barça a regardé impuissant depuis les stands vides du Camp Nou alors que son équipe luttait contre les ménés, mais Koeman a déclaré que son capitaine avait fait des heures supplémentaires pour revenir à la forme.

« Messi est en forme, il s’est entraîné les 30 et 31 décembre, même lorsque ses coéquipiers avaient des jours de congé, et il ne se sent plus mal à l’aise », a déclaré Koeman lors d’une conférence de presse samedi.

«Il est prêt, il se sent heureux et très déterminé et c’est très important pour nous.

Messi en est maintenant aux six derniers mois de son contrat avec le Barça et a déclaré qu’il ne déciderait pas de son avenir avant la fin de la campagne, mais Koeman a déclaré que l’incertitude n’était pas une distraction pour son équipe.

« Comme tout joueur qui termine son contrat, il est libre de décider ce qu’il veut », a-t-il déclaré.

«Il a prouvé qu’il voulait le meilleur pour cette équipe et je n’ai aucun problème à ce qu’il ne prenne pas sa décision maintenant. Nous ne nous sentons pas nerveux ou inquiets à ce sujet.

Le match nul du Barça avec Eibar les a laissés sixième du classement et à 10 points du leader de l’Atletico Madrid, qui a également un match en main, et Koeman a répété sa conviction antérieure que son équipe s’échappait de la course au titre.

«Je suis réaliste en ce qui concerne nos chances de remporter la ligue. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre beaucoup plus de points, et comme l’Atletico est si constant, c’est très difficile pour nous. Chaque point perdu est une autre chance », a-t-il déclaré.

Alors que Messi revient contre Huesca, le Barça sera sans Philippe Coutinho, qui a subi une intervention chirurgicale sur une blessure au genou et sera absent pendant environ trois mois.

Le Brésilien est le quatrième joueur que les Catalans ont perdu en raison d’une blessure de longue durée cette saison après Ansu Fati, Gerard Pique et Sergi Roberto.

« Nous continuerons à travailler avec ce que nous avons mais nous avons perdu des joueurs importants de vraie qualité », a ajouté l’entraîneur néerlandais, qui a également adressé ses meilleurs vœux à l’ancien coéquipier du Barca Eusebio Sacristan, qui est dans le coma provoqué après une chute.