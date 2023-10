Messi revient, mais les espoirs de l’Inter Miami en séries éliminatoires se terminent par une défaite contre Cincinnati

L’entrée en jeu de Lionel Messi en seconde période n’a pas suffi puisque l’Inter Miami a cédé un but tardif lors d’une défaite 1-0 contre le FC Cincinnati samedi soir, mettant ainsi fin à ses espoirs en séries éliminatoires.

Le sept fois Ballon d’Orqui avait raté cinq de ses six derniers matchs en raison d’une blessure à la jambe, n’était pas titulaire mais devait jouer à un moment donné du match.

Anticipant une apparition en seconde période, les supporters du stade DRV PNK ont crié son nom lorsque Messi et ses coéquipiers ont commencé l’échauffement en marge de la seconde période. Les cris se sont intensifiés à mesure que Messi s’approchait du milieu de terrain et entrait dans le match à la 55e minute.

Il a eu un impact immédiat en tirant une faute et un coup franc à la 59e minute. Mais son tir de 25 mètres a navigué haut et large.

Cincinnati, premier de la Conférence Est, a remporté le match grâce au but d’Álvaro Barreal à la 78e minute. Le gardien de Miami, Drake Callender, a arrêté le tir à bout portant de Yuya Kubo et Barreal a récupéré la déviation et s’est converti avec son pied gauche à 8 mètres.

Messi a obtenu un autre coup franc pendant les arrêts de jeu, mais sa tentative d’égalisation a navigué large à gauche.

La défaite a maintenu Miami (9-17-6) à 33 points avec deux matches à jouer tandis que Montréal, neuvième et dernière place en séries éliminatoires de la Conférence de l’Est, a solidifié sa place avec sa victoire 4-1 sur Portland.

Miami est allé 1-2-2 avec Messi hors de l’alignement.

Cincinnati (20-5-8, 68 points) a déjà décroché la première place dans l’Est et un laissez-passer au premier tour.

Miami a fait pression tout au long de la première mi-temps mais n’a pas pu battre le gardien Roman Celentano.

Josef Martinez et Benjamin Cremaschi ont eu les meilleures occasions de marquer, mais leurs tirs ont dévié du poteau aux 22e et 24e minutes. Celentano a également plongé et dévié le tir de 20 mètres de Facundo Farias à la 30e minute.

Messi rejoindra l’Argentine pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre le Paraguay et le Pérou les 12 et 17 octobre respectivement.

Les derniers matches de championnat de Miami après samedi seront un match aller-retour contre Charlotte les 18 et 21 octobre.

Reportage de l’Associated Press.