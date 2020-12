La fenêtre de transfert de janvier s’ouvre dans quelques jours et les spéculations s’intensifient sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et voir toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Messi parle de « rêve » de jouer en MLS

Capitaine de Barcelone Lionel Messi a abordé une myriade de sujets dans une grande interview avec La Sexta dimanche soir, mais ses commentaires sur la possibilité de jouer un jour dans la Major League Soccer ont piqué les fans du sport aux États-Unis.



Lorsqu’on lui a demandé s’il jouerait en MLS, Messi a déclaré: « J’ai toujours rêvé de pouvoir profiter et avoir l’expérience de vivre aux États-Unis, de découvrir à quoi ressemble la ligue. »

Il y a eu beaucoup de discussions sur l’avenir de l’international argentin à Barcelone, avec Manchester City et Paris Saint-Germain liés, mais il a admis qu’aucune décision ne sera prise avant juin.

« Non [I won’t talk with other clubs because] Je n’ai rien de clair avant la fin de l’année « , a ajouté Messi. » Je vais attendre la fin de la saison. L’important est de penser à l’équipe et d’essayer de gagner des titres, de ne pas se laisser distraire par d’autres problèmes.

« Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis concentré sur ce que nous avons devant nous au cours des six prochains mois. Ce ne serait pas juste de vous dire ce que je vais faire après ça parce que même moi je ne sais pas . «

Le City Football Group possède le NYCFC tandis que l’Inter Miami CF de David Beckham a apparemment été lié à toutes les stars mondiales.Il y aura donc sûrement une intrigue si Messi décide un jour qu’il veut un film.

08h00 GMT: Milieu de terrain de Manchester City Phil Foden est de plus en plus frustré par son manque de temps de jeu en Premier League, rapporte le Daily Telegraph.

Foden a fait 18 apparitions pour City cette saison et a fait irruption dans l’équipe d’Angleterre, marquant deux fois lors de la victoire 4-0 du mois dernier contre l’Islande.

Cependant, le joueur de 20 ans n’a commencé qu’un des 10 derniers matches de championnat de City et n’a même pas quitté le banc lors de trois des cinq derniers matchs.

Le rapport du Telegraph ajoute que Foden reste pleinement engagé dans le club malgré l’intérêt du Real Madrid et qu’il souhaite poursuivre son développement sous Pep Guardiola à l’Etihad. Le contrat actuel de Foden court jusqu’en 2024.

PAPER TALK (par Danny Lewis)

Wijnaldum réfléchit à l’offre de contrat

Georginio Wijnaldum veut réfléchir à une offre de contrat de Liverpool avant de se décider, rapporte Fabrizio Romano.

Il est suggéré qu’ils ont fait aux Pays-Bas une offre internationale à laquelle il n’a pas encore répondu.

Cela vient avec son contrat actuel atteignant son point culminant à l’été 2021, ce qui signifie qu’il sera autorisé à partir gratuitement.

Wijnaldum a déclaré qu’il donnerait la priorité à Liverpool et informerait le club avant de négocier avec d’autres clubs en tant qu’agent libre s’il choisissait de le faire.

Les artilleurs voient Lamptey comme remplaçant de Bellerin

Arsenal voir Tariq Lamptey en remplacement de Hector Bellerin si Barcelone signe l’Espagnol, suggère le Mirror.

Les Gunners tiennent à garder la main sur Bellerin mais préparent des plans d’urgence au cas où il reviendrait à Barcelone, après être passé par La Masia.

Ils considèrent Lamptey de Brighton & Hove Albion comme la meilleure option, ayant suivi de près son développement.

Il est suggéré dans le rapport que le Bayern Munich et Manchester City le surveillent tous les deux.

Tap-ins

– Diego Costa a demandé à l’Atletico Madrid de résilier son contrat prématurément pour des raisons familiales, selon AS. Son contrat actuel doit prendre fin à l’été 2021, mais il veut partir immédiatement. Il est suggéré que le joueur de 32 ans a déjà un certain nombre d’offres dans le cas où il partirait.

– La Sampdoria, Bologne, Turin et Villarreal montrent tous un intérêt pour la signature de l’attaquant de la Fiorentina Patrick Cutrone, rapporte Calciomercato. Le joueur de 22 ans a trouvé le temps de jeu difficile à trouver à ce terme, alors La Viola sont prêts à le laisser passer. Ils seraient en train de regarder la Lazio Felipe Caicedo ou Cagliari Léonard Pavoletti pour le remplacer.