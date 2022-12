Messi révèle ce qui a conduit l’Argentine à la finale de la Coupe du monde

La star numéro 10 aura une dernière chance de gloire au Qatar

Lionel Messi dit que la défaite surprise de l’Argentine face à l’Arabie saoudite lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde au Qatar a fait son équipe “plus forte” et a contribué à les propulser vers la finale.

Messi a inspiré l’Argentine à une victoire 3-0 contre la Croatie dans un stade bruyant de Lusail lors de leur demi-finale mardi soir, organisant une rencontre avec la France, championne en titre, ou les sensations africaines du Maroc lors de la finale de dimanche au même endroit.

La victoire complète contre les finalistes de 2018 a prouvé le chemin parcouru par l’équipe de Lionel Scaloni depuis que leur rêve de Coupe du monde risquait de se transformer en cauchemar lorsqu’ils ont été assommés 2-1 par les Saoudiens lors de leur premier match de phase de groupes.

Le capitaine Messi a attribué ce choc au système comme ayant contribué à conduire l’Albiceleste vers une sixième finale de Coupe du monde de son histoire, alors qu’il tentait de remporter le tournoi pour la première fois depuis 1986.

“Le premier match a été un coup dur pour nous tous car nous étions invaincus en 36 matches” Messi a déclaré après la victoire contre la Croatie, cité par ESPN.

“Nous ne pensions pas perdre face à l’Arabie saoudite. C’était un test décisif pour toute cette équipe, mais cette équipe a prouvé à quel point nous sommes forts.

Après le revers majeur contre les Saoudiens, l’Argentine a rebondi avec des victoires sur le Mexique, la Pologne, l’Australie, les Pays-Bas – via des tirs au but – et maintenant une équipe croate très respectée.

Messi, 35 ans, a déclaré que le “charge mentale” placé dans l’équipe après que le match saoudien ait fait son temps au Qatar “plus compliqué” – mais signifiait que chaque match qui suivait était traité comme un “final.”

“En interne, nous étions convaincus que nous y arriverions parce que nous savons de quoi nous sommes capables en tant qu’équipe. Nous avons perdu lors du premier match à cause de petits détails mais cela nous a aidés à être plus forts. dit Messi.

Messi a connu une autre soirée marquante contre la Croatie, rejoignant le grand Allemand Lothar Matthaus en tant que meilleur joueur de tous les temps de la Coupe du monde sur 25 matches.

Le penalty de Messi en première mi-temps était son troisième sur place au Qatar, à l’exclusion des tirs au but, et l’a amené à égalité avec le Français Kylian Mbappe dans la course au Soulier d’or avec cinq frappes.

C’était aussi un record national pour Messi, qui a dépassé Gabriel Batistuta pour devenir le meilleur buteur argentin de tous les temps à la Coupe du monde avec 11 buts.

Messi a déclaré avant le tournoi que le Qatar serait sa dernière chance d’imiter feu Diego Maradona et de remporter un titre qui lui a échappé jusqu’à présent dans sa carrière – après avoir chuté lors du dernier obstacle au Brésil il y a huit ans.

Le match de dimanche au stade Lusail sera la sixième finale de Coupe du monde pour l’Argentine, qui a triomphé en 1978 et 1986, mais a échoué en 1930, 1990 et 2014.

Une seule équipe a perdu son premier match de Coupe du monde avant de récupérer pour remporter le tournoi, l’Espagne rebondissant après une défaite contre la Suisse pour soulever le trophée en 2010.

Messi est maintenant à portée de main de la gloire de la Coupe du monde.

“Je suis très heureux de pouvoir y parvenir, de terminer mon parcours en Coupe du monde en disputant mon dernier match en finale”, dit Messi.

«C’est de nombreuses années pour le prochain et je ne pense pas que je serai capable de le faire. Et pour finir comme ça, c’est le mieux.

L’Argentine attendra les vainqueurs de la deuxième demi-finale de mercredi entre la France et le Maroc, qui se jouera au stade Al Bayt.